С 1 августа пенсии увеличат жителям Ростовской области. Кому ждать повышения?

Размер выплат повысится у получателей пенсий по возрасту и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.