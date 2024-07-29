С 1 августа пенсии увеличат жителям Ростовской области. Кому ждать повышения?

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В начале августа пройдёт перерасчёт страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат затронет 242 тысячи жителей Ростовской области. При этом для перерасчёта пенсии не нужно подавать заявления.
Размер выплат повысится у получателей пенсий по возрасту и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.
Прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной и зависит от размера зарплаты. Чем она выше, тем больше будет повышение.
Деньги перечислят пенсионерам в августе по обычному графику.
С 1 августа также увеличится размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчёт произведут по результатам инвестирования средств управляющими компаниями в прошлом году.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Ростовской области превысит 17 тысяч рублей. Повышение прожиточного минимума запланировано на 1 января 2025 года. Если раньше прожиточный минимум определялся законом о федеральном бюджете, то теперь он будет составляться исходя из медианного дохода населения.