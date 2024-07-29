С рынка аренды жилья в Ростове пропали трехкомнатные квартиры

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Риелтор предупреждает, что цены на аренду жилья всегда повышаются в летний сезон. Происходит это потому, что в Ростов на обучение приезжает много студентов. А цены при высоком спросе всегда растут.
По словам собеседницы, больше всего в Ростове пользуются спросом однокомнатные квартиры. Реже — двухкомнатные. А трехкомнатные сегодня оказались в серьезном дефиците.
«Инвесторы не любят связываться с трехкомнатными квартирами, считая, что для них сложно искать квартирантов», — объясняет Елена Загоренко.
Однако большие семьи, которые рассчитывают снять просторное жилье, есть. И сегодня они сталкиваются с нехваткой трехкомнатных квартир в Ростове.
Ранее RostovGazeta выясняла, как скажется на рынке недвижимости Ростова повышение ключевой ставки ЦБ до 18%.