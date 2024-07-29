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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Риелтор рассказала, почему арендовать трехкомнатные квартиры стало сложно в Ростове

С рынка аренды жилья в Ростове пропали трехкомнатные квартиры

29 июля 2024, 14:27
Фото: 1MI
Риелтор рассказала, почему арендовать трехкомнатные квартиры стало сложно в Ростове
Снять в аренду трехкомнатную квартиру в Ростове сегодня очень тяжело — они оказались в дефиците, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Риелтор предупреждает, что цены на аренду жилья всегда повышаются в летний сезон. Происходит это потому, что в Ростов на обучение приезжает много студентов. А цены при высоком спросе всегда растут.

По словам собеседницы, больше всего в Ростове пользуются спросом однокомнатные квартиры. Реже — двухкомнатные. А трехкомнатные сегодня оказались в серьезном дефиците.

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«Инвесторы не любят связываться с трехкомнатными квартирами, считая, что для них сложно искать квартирантов», — объясняет Елена Загоренко.

Однако большие семьи, которые рассчитывают снять просторное жилье, есть. И сегодня они сталкиваются с нехваткой трехкомнатных квартир в Ростове.

Ранее RostovGazeta выясняла, как скажется на рынке недвижимости Ростова повышение ключевой ставки ЦБ до 18%.

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