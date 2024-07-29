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Составлен рейтинг лучших регионов для развития бизнеса в торговле

Составлен рейтинг лучших регионов для развития бизнеса в торговле

29 июля 2024, 13:58
Фото: 1MI
«Авито Недвижимость» и торговая сеть «Пятёрочка» составили рейтинг двадцати лучших регионов России для того, чтобы начать бизнес в сфере офлайн-торговли.

В пятерку лучших регионов вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Самарская, Свердловская и Ростовская области.

Эксперты при составлении данного рейтинга основывались на четырех показателях. Главным стало количество подходящих помещений. Также специалисты учитывали среднюю стоимость квадратного метра, число действующих торговых точек и средний чек в магазине. Это помогло учитывать уровень конкуренции и спрос в каждом конкретном регионе.

Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито», рассказал, что ежедневно тысячи предпринимателей ищут варианты аренды различных коммерческих помещений, среди которых не только офисы и торговые площадки, но и здания под производства или автосервисы. Если речь идет об открытии франшизы в сфере ритейла, то, по словам, Изотова, в каждом регионе имеется более подходящих объектов. Он добавил, что в исследовании также учитывался уровень проникновения e-commerce, в том числе и сервисов доставки, в регионе. С учетом этого фактора регионы оказались привлекательнее столиц и других городов-миллионников. Представитель компании подчеркнул, что результаты исследования отражают общую картину, а не потенциал каждого отдельного лота.

В пятерку лучших регионов по количеству свободных торговых помещений, помимо двух столиц вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская область. При этом в Москве и области таких помещений почти на 10 тысяч больше, чем в занимающих второе место Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12 159 против 2 851). Отставание остальных регионов не такое заметное. В Краснодарском крае свободно чуть более двух тысяч торговых помещений, в Свердловской области — 1652, а в Новосибирской — 1420. При этом максимальную динамику предложение по аренде торговых помещений весной этого года показал Пермский край, в которой оно увеличилось на 28%. В Калужской области данный показатель вырос на 25%, а в Краснодарском крае и Курской областях на 24%.

Исследование показало, что дешевле всего квадратный метр в Смоленской области — 471 рубль в пересчете на реальные деньги. Среднюю оценку в 9,44 из 10 получили также Псковская и Брянская области, а также Республика Дагестан, где цена за квадратный метр составляет 500 рублей.

Самым перспективным с точки зрения конкуренции стал Алтайский край. В регионе всего 1953 торговых предприятия. В идущей на втором месте Псковской области почти в два раза больше — 3883, а в Курской уже чуть больше 5,5 тысяч. В этих регионах меньше всего действующих магазинов, что говорит об отсутствии перенасыщения рынка.

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