Составлен рейтинг лучших регионов для развития бизнеса в торговле

В пятерку лучших регионов по количеству свободных торговых помещений, помимо двух столиц вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская область. При этом в Москве и области таких помещений почти на 10 тысяч больше, чем в занимающих второе место Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12 159 против 2 851). Отставание остальных регионов не такое заметное. В Краснодарском крае свободно чуть более двух тысяч торговых помещений, в Свердловской области — 1652, а в Новосибирской — 1420. При этом максимальную динамику предложение по аренде торговых помещений весной этого года показал Пермский край, в которой оно увеличилось на 28%. В Калужской области данный показатель вырос на 25%, а в Краснодарском крае и Курской областях на 24%.