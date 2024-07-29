Стало известно, кто покрыл набережную Таганрога густой паутиной

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Напомним, что в сети распространяются страшные фотографии. На них деревья, ограждения и малые архитектурные формы на набережной в Таганроге оплетены какой-то странной субстанцией. В обсуждениях высказываются разные точки зрения. Одни предполагают, что плотную паутину сплели пауки, другие — что паутинные клещи.
Зоолог делится мнением, что, наплести на деревья и заборы столь плотную паутину могли действительно пауки — в том случае, если их стало очень много.
«Большая вспышка численности пауков может быть связана с обилием зеленых комаров, которых в Таганроге было очень много. Соответственно, стало больше пауков», — отмечает Александр Евсюков.
Вдобавок, по словам эксперта, на паутину осело огромное количество пыли.
«Но если бы и не было пыли, то количество паутины очень густое. Пауки, даже когда их очень много, редко настолько сильно „заплетают“ окружающую среду. Обычно, они плетут ловчие сети. Поэтому не исключено, что эту паутину могли наплести гусеницы моли», — рассуждает зоолог.
Спикер уточняет, что если вести речь о гусеницах, то к повышению их численности могли привести погодные условия.
«Подобное я видел лет 15 назад в Ростове, когда в одной из зеленых зон города, тоже стояли заплетенные плотной паутиной деревья», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Таганроге наблюдалось огромное количество зеленых комаров.