Стало известно, кто покрыл набережную Таганрога густой паутиной

Напомним, что в сети распространяются страшные фотографии. На них деревья, ограждения и малые архитектурные формы на набережной в Таганроге оплетены какой-то странной субстанцией. В обсуждениях высказываются разные точки зрения. Одни предполагают, что плотную паутину сплели пауки, другие — что паутинные клещи.