Стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку

Аналитики подсчитали, что в городах-миллионниках России для оформления ипотеки нужно зарабатывать 45,2 тысячи рублей в месяц. При таком условии человек сможет платить деньги по кредиту и питаться. На развлечения, лекарства и путешествия с таким доходом уже не хватит. Для выплаты ипотеки и покрытия минимальных нужд необходим заработок в 72,4 тысячи рублей в месяц. При этом вносить платежи придётся в течение 30 лет жизни.