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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

Стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку

Стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку

29 июля 2024, 08:39
Фото: 1MI
Стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку

Чтобы взять ипотеку в Ростове, нужно зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц

Чтобы взять ипотеку под 20% годовых в городах-миллиониках России, нужно зарабатывать около 70 тысяч рублей в месяц, подсчитало издание «Новые известия».

Центробанк на заседании 26 июля поднял ключевую ставку до 18%. Это значит, что и так очень высокие проценты по ипотеке снова вырастут. Сейчас кредит на покупку жилья можно взять под 20% годовых.

Аналитики подсчитали, что в городах-миллионниках России для оформления ипотеки нужно зарабатывать 45,2 тысячи рублей в месяц. При таком условии человек сможет платить деньги по кредиту и питаться. На развлечения, лекарства и путешествия с таким доходом уже не хватит. Для выплаты ипотеки и покрытия минимальных нужд необходим заработок в 72,4 тысячи рублей в месяц. При этом вносить платежи придётся в течение 30 лет жизни.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове.

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