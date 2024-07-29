Стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Центробанк на заседании 26 июля поднял ключевую ставку до 18%. Это значит, что и так очень высокие проценты по ипотеке снова вырастут. Сейчас кредит на покупку жилья можно взять под 20% годовых.
Аналитики подсчитали, что в городах-миллионниках России для оформления ипотеки нужно зарабатывать 45,2 тысячи рублей в месяц. При таком условии человек сможет платить деньги по кредиту и питаться. На развлечения, лекарства и путешествия с таким доходом уже не хватит. Для выплаты ипотеки и покрытия минимальных нужд необходим заработок в 72,4 тысячи рублей в месяц. При этом вносить платежи придётся в течение 30 лет жизни.