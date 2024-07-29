«Танцуй! Когда еще такое будет?»: как Элтон Джон выступал в Ростове

Признаюсь честно, я не являюсь фанатом Элтона Джона. Хотя многие его песни мне нравятся, они мелодичны, душевны, ритмичны. Конечно, тогда я и представить не мог, что сэр Элтон Джон будет петь в Ростове. И не просто в Ростове, а в самом центре города, на Театральной площади, и концерт его будет бесплатным!