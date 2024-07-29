«Танцуй! Когда еще такое будет?»: как Элтон Джон выступал в Ростове

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Признаюсь честно, я не являюсь фанатом Элтона Джона. Хотя многие его песни мне нравятся, они мелодичны, душевны, ритмичны. Конечно, тогда я и представить не мог, что сэр Элтон Джон будет петь в Ростове. И не просто в Ростове, а в самом центре города, на Театральной площади, и концерт его будет бесплатным!
Тогда в городе ходили слухи, что одна очень солидная металлургическая компания заплатила за выступление певца немалые деньги. Утверждали, что за таким подарком городу стоял владелец электрометаллургического завода и депутат Государственной Думы бизнесмен Вадим Евгеньевич Варшавский. Во всяком случае, вход на Театральную площадь был свободным. Это факт. На том концерте был сам лично.
Помню, говорили, что Элтон Джон пробыл на Дону буквально несколько часов. Мол, он провел концерт и улетел, так как не любил ночевать вне своего дома. Не знаю, так это или нет, но многие ростовчане были в восторге от концерта британской звезды.
Конечно же, я со своими друзьями решил тоже не пропускать такое историческое событие. Народу на Театральной площади было море. Кого здесь только не было: и пенсионеры, и бизнесмены, и рокеры, и даже… бомжи! Все лихо отплясывали под песни Элтона Джона.
Многие ростовчане взяли с собой детей. На сцене возле стелы блистал сам сэр Элтон Джон, одетый, кажется, во фрак с блестящими рукавами. На специально оборудованной трибуне присутствовали губернатор и, пожалуй, все руководство области и города.
Элтон Джон честно отработал два часа. Люди веселились. От души подпевали, раскачиваясь в такт музыке, танцевали, разбившись на пары.
Кстати, помню, что на трибуне у губернатора какие-то женщины, возможно, чьи-то жены, тоже пытались танцевать. Но это неудивительно. Все мы люди, как говорится, ничто человеческое всем нам не чуждо.
Несмотря на то что милиция (тогда у нас еще была именно милиция) тщательно проверяла, чтобы на площадь никто не пронес спиртное, пьяных было немало.
Рядом со мной танцевал изрядно выпивший дедушка, от души хлопая в ладоши.
− Какое счастье! − кричал он. − Нас посетил сам Элвис Пресли!
− Это же Элтон Джон, − поправил я дедушку.
− Да? — искренне удивился он. − Элтон Джон?
− Конечно. Элвис Пресли давно умер.
− Какая разница, − отмахнулся дедушка. − Главное, что такая звезда и на халяву! Танцуй, парень, веселись! Когда еще такое будет?
«Дедушка прав, − подумал тогда я. − Когда еще наш город посетит звезда такого масштаба?»
− Падок наш народ на халяву, − прервал мои мысли один из моих товарищей, пришедших со мной на концерт.
Я ничего не ответил. Помню лишь одно: в тот вечер от души веселились все − от губернатора до бомжа.
Что касается одного из главных организаторов концерта Элтона Джона в Ростове Вадима Евгеньевича Варшавского, то известно, что в 2021 году суд приговорил его к семи годам тюрьмы за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц».
Правда, как я люблю говорить, это уже другая история. В любом случае, спасибо этому предпринимателю за подарок городу Ростову, который он сделал в 2007 году, пригласив к нам на концерт Элтона Джона. Можно по-разному ко всему этому относиться, но концерт британского певца на Театральной площади навсегда вошел в историю города. Это точно.