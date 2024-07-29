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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Чиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часы

У ростовчанина отобрали антикварные часы, чтобы отдать их чиновникам

29 июля 2024, 13:23
Фото: wikimedia.org
Чиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часы

Чиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часы

Минкультуры передали изъятые у жителя Ростова антикварные золотые часы с драгоценными камнями, сообщили в Южном таможенном управлении.

Старинные золотые часы-кулон изъяли ещё в 2021 году у жителя Ростова, летевшего самолётом в Баку. Часы изготовлены в начале прошлого века в стиле модерн из золота 585 пробы и декорированы рубином и семью алмазами старинной огранки. По словам таможенников, изделие относится к категории культурных ценностей.

Сам ростовчанин объяснял на таможне, что летит в Баку отдыхать и взял часы по просьбе родственников. Но, по закону, чтобы вывезти культурную ценность через границу, нужно предоставить таможенную декларацию и заключение Министерства культуры РФ.

В отношении мужчины возбудили административные дела о правонарушениях, а часы конфисковали в пользу Минкульта РФ. Теперь их будут выставлять в музее.

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Чиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часыЧиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часы
Чиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часыЧиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часы
Чиновникам отдали изъятые у ростовчанина антикварные золотые часы
Фото: Южное таможенное управление

Ранее таможенники отправили на фронт конфискованный в Таганроге автомобиль.

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