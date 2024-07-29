У ростовчанина отобрали антикварные часы, чтобы отдать их чиновникам

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Старинные золотые часы-кулон изъяли ещё в 2021 году у жителя Ростова, летевшего самолётом в Баку. Часы изготовлены в начале прошлого века в стиле модерн из золота 585 пробы и декорированы рубином и семью алмазами старинной огранки. По словам таможенников, изделие относится к категории культурных ценностей.
Сам ростовчанин объяснял на таможне, что летит в Баку отдыхать и взял часы по просьбе родственников. Но, по закону, чтобы вывезти культурную ценность через границу, нужно предоставить таможенную декларацию и заключение Министерства культуры РФ.
В отношении мужчины возбудили административные дела о правонарушениях, а часы конфисковали в пользу Минкульта РФ. Теперь их будут выставлять в музее.