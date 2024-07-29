Ученые нашли новый способ снизить популяцию комаров

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Исследование посвящено генетической основе несовместимости видов. Ученые скрестили желтолихорадочного комара Aedes aegypti с москитом Aedis mascarensis. В результате скрещивания с одним родителем 10% потомства стало интерсексуальным, то есть неспособным к размножению. Ученые исследовали таких особей и пришли к выводу, что это самцы, однако имеющие смешанные физические признаки, передает newkhakasiya.online.
Ученые изучили анатомию представителей получившегося вида, а также гены, которые участвуют в пути определения пола, и общую экспрессию генов. Поняв генетику, ученые надеются разработать стратегии по созданию популяций москитов, состоящих только из самцов. Таким образом, можно будет контролировать эти популяции за счет уничтожения самок.
Стоит отметить, что результаты имеют большое значение для борьбы с вирусом Зика и лихорадкой денге. В настоящее время с комарами борются преимущественно с помощью инсектицидов. Однако этот способ является экологически вредным, а его эффективность в последнее время стала снижаться.