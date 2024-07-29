Ученые нашли новый способ снизить популяцию комаров

Стоит отметить, что результаты имеют большое значение для борьбы с вирусом Зика и лихорадкой денге. В настоящее время с комарами борются преимущественно с помощью инсектицидов. Однако этот способ является экологически вредным, а его эффективность в последнее время стала снижаться.