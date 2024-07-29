Ушла гулять и не вернулась: в Ростовской области объявили в розыск огромную свинью

Происшествие случилось в посёлке под Красным Сулином. От местного жителя сбежала его 170-килограммовая свинья по имени Джулия. Животное и раньше любило уходить погулять, но всегда возвращалось. Но на днях свинья ушла и до сих пор не вернулась домой.