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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Ростовской области объявили в розыск 170-килограммовую свинью

Ушла гулять и не вернулась: в Ростовской области объявили в розыск огромную свинью

29 июля 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области объявили в розыск 170-килограммовую свинью

В Ростовской области объявили в розыск 170-килограммовую свинью

Житель Ростовской области разыскивает свою 170-килограммовую свинью, подробностями истории поделилась «КП — Ростов-на-Дону».

Происшествие случилось в посёлке под Красным Сулином. От местного жителя сбежала его 170-килограммовая свинья по имени Джулия. Животное и раньше любило уходить погулять, но всегда возвращалось. Но на днях свинья ушла и до сих пор не вернулась домой.

Хозяин Джулии объездил всю округу в её поисках. Он предполагает, что кто-то мог забрать свинью себе, чтобы пусть на мясо. Возможно также, что и сама Джулия ушла жить в лесополосу.

«А через время даже вернётся не одна. И такое у людей бывало», — говорит хозяин свиньи.

Мужчина обещает вознаграждение тому, кто вернёт ему любимую питомицу.

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В Ростовской области объявили в розыск 170-килограммовую свинью
Видео: ТГ канал don_mash

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