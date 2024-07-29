Ушла гулять и не вернулась: в Ростовской области объявили в розыск огромную свинью

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Происшествие случилось в посёлке под Красным Сулином. От местного жителя сбежала его 170-килограммовая свинья по имени Джулия. Животное и раньше любило уходить погулять, но всегда возвращалось. Но на днях свинья ушла и до сих пор не вернулась домой.
Хозяин Джулии объездил всю округу в её поисках. Он предполагает, что кто-то мог забрать свинью себе, чтобы пусть на мясо. Возможно также, что и сама Джулия ушла жить в лесополосу.
«А через время даже вернётся не одна. И такое у людей бывало», — говорит хозяин свиньи.
Мужчина обещает вознаграждение тому, кто вернёт ему любимую питомицу.