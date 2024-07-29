В Ростовской области предотвратили поджог здания администрации

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Все началось со звонка местной жительнице, которая плохо говорила после инсульта. Тогда она передала трубку подруге, находившейся рядом.
Мошенник предложил ей авторизовать сим карту, после чего получил персональные данные. После этого звонки продолжили поступать и женщинам рассказали, что у одной из них взломали личный кабинет и взяли кредит.
Тогда аферист предложил провести ряд операций и списал 37 тысяч рублей, оставив 1,6 тысячи. Через некоторое время женщинам начали поступать сообщения, что удалось вычислить человека, продающего персональные данные, и он якобы работает в одном из органов власти Семикаракорского района.
Местных жительниц попросили помочь в задержании и для этого предложили купить бензин на оставленные деньги, после чего залить в бутылку и бросить в административное здание. Мошенники объяснили это тем, что таким образом хотят выманить сотрудника для задержания.
Потерпевшие обратились к участковому, который им все объяснил и не дал совершить преступление. А по факту мошенничества возбудили уголовное дело.
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