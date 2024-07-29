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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Появилось видео перевернувшегося поезда с 800 пассажирами рядом с Ростовской областью

В Сеть попали кадры крушения поезда «Казань — Адлер» у границы Ростовской областью

29 июля 2024, 12:28
Фото: Администрация Котельниковского района
Появилось видео перевернувшегося поезда с 800 пассажирами рядом с Ростовской областью

В Сети появилось видео сошедшего с рельсов поезда у границы с Ростовской области

В Сеть попали кадры с последствиями схода с рельсов вагонов поезда недалеко от Ростовской области, ролики опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео показано, как из лежащих на боку вагонов выбираются люди. Те, кто не получил ранения, пытаются оказать помощь пострадавшим.

Кроме того, появились кадры спасения водителя грузовика, ставшего виновником аварии.

Напомним, что в Волгоградской области машинист поезда «Казань — Адлер» резко затормозил, когда увидел на переезде КамАЗ, но расстояние оказалось недостаточным, чтобы предотвратить столкновение. Состав протаранил автомобиль и слетел с рельсов.

Минимум 140 человек пострадали в крушении поезда у границы с Ростовской областью
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Видео: Смотрим.ру

В данный момент на участке остановили движение. По информации Tekegram-канала, пострадали 140 человек, среди них по меньшей мере 30 детей, все остались живы.

СМИ пишут, что планируется вылет двух вертолетов Ми-8 МЧС.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Происшествия
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