В Сеть попали кадры крушения поезда «Казань — Адлер» у границы Ростовской областью

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На видео показано, как из лежащих на боку вагонов выбираются люди. Те, кто не получил ранения, пытаются оказать помощь пострадавшим.
Кроме того, появились кадры спасения водителя грузовика, ставшего виновником аварии.
Напомним, что в Волгоградской области машинист поезда «Казань — Адлер» резко затормозил, когда увидел на переезде КамАЗ, но расстояние оказалось недостаточным, чтобы предотвратить столкновение. Состав протаранил автомобиль и слетел с рельсов.
В данный момент на участке остановили движение. По информации Tekegram-канала, пострадали 140 человек, среди них по меньшей мере 30 детей, все остались живы.
СМИ пишут, что планируется вылет двух вертолетов Ми-8 МЧС.