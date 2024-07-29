Врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей Ростова

На данный момент вакцинация остается одним из наиболее эффективных методов борьбы с такими болезнями. Пандемия COVID-19 также преподала важные уроки. Во-первых, значимость лабораторной диагностики трудно переоценить. Главная задача — определить, кто заражен, и это можно сделать только с помощью лабораторных тестов. Во-вторых, диагноз ОРВИ требует уточнения, так как разные вирусы имеют различные последствия и требуют разных подходов к лечению. Современные методы, такие как ПЦР-диагностика, позволяют выявлять несколько десятков возбудителей в одном мазке, что значительно улучшает точность диагностики.