Врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей Ростова

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В последние годы вопрос о том, какие болезни станут серьезной угрозой для человечества, привлекает все больше внимания. Особое беспокойство вызывает возможность появления новых патогенов, которые могут вызвать эпидемии или пандемии. Это явление известно как «болезнь X», термин введенный ВОЗ в 2018 году для обозначения гипотетической инфекции, вызванной неизвестным науке патогеном. COVID-19 стал наглядным примером такой болезни, и хотя мир сумел справиться с пандемией, вопрос о следующем патогене X остается актуальным.
«Потенциальные угрозы могут исходить как от природной эволюции патогенов, так и от намеренных изменений их свойств. Однако самая большая опасность исходит от самой природы. Наибольшее внимание сейчас уделяется таким инфекциям, как корь и птичий грипп. Корь отличается высокой заразностью, а птичий грипп — высокой смертностью. Возможность их объединения в один вирус может привести к катастрофическим последствиям», — отметила собеседница.
Она добавила, что современные коронавирусы, такие как COVID-19, могут передаваться от животных к человеку.
«Теория о том, что вспышка русского гриппа более 100 лет назад могла быть вызвана коронавирусом, подчеркивает долгую историю этих вирусов как серьезной ветеринарной проблемы. Коронавирусы свиней, крупного рогатого скота, собак и кошек были известны задолго до того, как стали представлять угрозу для человека», — уточнила эксперт.
Она считает, что особое внимание нужно уделить вирусу H5N1, который, перейдя от птиц к млекопитающим, уже может заражать людей. Рано или поздно может произойти мутация, которая приведет к новой пандемии. Природная или искусственная мутация может стать спусковым крючком для этого.
С точки зрения статистики, коронавирусы имеют более низкий коэффициент летальности по сравнению с корью.
На данный момент вакцинация остается одним из наиболее эффективных методов борьбы с такими болезнями. Пандемия COVID-19 также преподала важные уроки. Во-первых, значимость лабораторной диагностики трудно переоценить. Главная задача — определить, кто заражен, и это можно сделать только с помощью лабораторных тестов. Во-вторых, диагноз ОРВИ требует уточнения, так как разные вирусы имеют различные последствия и требуют разных подходов к лечению. Современные методы, такие как ПЦР-диагностика, позволяют выявлять несколько десятков возбудителей в одном мазке, что значительно улучшает точность диагностики.
«Таким образом, будущее может принести новые вызовы в виде новых инфекций, и нам необходимо быть готовыми к ним, совершенствуя методы диагностики и профилактики», — подытожила собеседница.
Кандидат медицинских наук Юлия Семенова рассказала нам, что информационное отравление, как недуг, вполне может войти в классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшем будущем.
Уже сегодня пациенты отмечают изменения самочувствия после потребления некачественной информации и информации, содержащей признаки асоциального поведения.
«Недавнее выступление известной российской артистки вызвало общественный резонанс и отвращение, что вылилось в последствия для здоровья пациентов. Со слов телезрителей, они не могли принимать пищу вечером после просмотра видеосюжета, отмечали нарушение сна, тошноту и даже рвоту», — заявила эксперт.
По данным Министерства здравоохранения Ростовской области, обеспеченность медицинских учреждений врачами составляет 87,6%.
В ведомстве опубликовали информацию о нехватке медицинских специалистов в регионе. Стало известно, что кадровый дефицит превышает 12%. Кроме того, значительно больше в регионе ощущается нехватка медицинских работников среднего звена, недостаток которых составляет 14,5%.