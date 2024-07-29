Юрист рассказал, что грозит за выращивание шалфея и мяты в Ростове

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Напомним, что в Сети обсуждается запрет на выращивание на дачных участках Ростовской области шалфея и мяты — вплоть до уголовной ответственности. Однако на самом деле это совсем не так.
Юрист объясняет, что в списке правительства РФ с запрещенными к выращиванию растениями действительно есть шалфей.
«Но это не обычный шалфей, который продают в аптеках и к которому мы привыкли, а так называемый шалфей предсказателей. Поэтому ростовские дачники могут быть спокойны», — отмечает Антон Габович.
Юрист объясняет, что наряду с шалфеем предсказателей, в перечне указано и много других растений, выращивание которых попадает под запрет. В их числе эксперт называет голубой лотос, ипомею трехцветную. Эти растения выращивать запрещено.
«Что касается мяты — ее в списке запрещенных к выращиванию нет. Мята попала в другой список — к сорнякам. А все мы знаем, что если участок зарастет сорняками, то его собственник действительно может получить штраф», — подчеркивает юрист.