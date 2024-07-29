Женщина с ребенком погибли в тройном ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 06:01
Водитель автомобиля Suzuki не соблюдала дистанцию на дороге, что привело к столкновению с Mercedes. От удара первый автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в грузовик MAN.
На месте ДТП погибла восьмилетняя девочка из Suzuki, а водителя доставили в больницу. Через некоторое время стало известно, что она скончалась.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
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