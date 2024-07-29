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Published Сегодня, 05:11

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Женщина с ребенком погибли в тройном ДТП в Ростовской области

Женщина с ребенком погибли в тройном ДТП в Ростовской области

29 июля 2024, 05:11
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария, в которой погибли два человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель автомобиля Suzuki не соблюдала дистанцию на дороге, что привело к столкновению с Mercedes. От удара первый автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в грузовик MAN.

На месте ДТП погибла восьмилетняя девочка из Suzuki, а водителя доставили в больницу. Через некоторое время стало известно, что она скончалась.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Ранее двое пострадали в загоревшемся Hyundai на трассе в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Происшествия
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