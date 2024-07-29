Житель Ростовской области пошёл ночью за рыбой, а вернулся с золотом

Ночные соревнования среди рыболовов проходили на реке Дон в районе Аксайских плит. Рыбак по имени Андрей рассказал, что занял свой сектор в водоёме и сделал приманку. Около десяти вечера к нему стала идти рыба. С полуночи до четырёх часов утра рыба перестала клевать, и рыбак поменял дистанцию и смог выловить сразу 29 рыб общим весом почти четыре килограмма. Таким образом, он стал победителем соревнований и получил золотую медаль.