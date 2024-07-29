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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Житель Ростовской области пошёл за рыбой, а вернулся с золотом

Житель Ростовской области пошёл ночью за рыбой, а вернулся с золотом

29 июля 2024, 12:40
Фото: Рыбалка в Ростове | Ростовской области
Житель Ростовской области пошёл за рыбой, а вернулся с золотом
Рыбак в Ростовской области выиграл соревнования по ловле рыбы, подробностями он поделился в сообществе «Рыбалка в Ростове и Ростовской области».

Ночные соревнования среди рыболовов проходили на реке Дон в районе Аксайских плит. Рыбак по имени Андрей рассказал, что занял свой сектор в водоёме и сделал приманку. Около десяти вечера к нему стала идти рыба. С полуночи до четырёх часов утра рыба перестала клевать, и рыбак поменял дистанцию и смог выловить сразу 29 рыб общим весом почти четыре килограмма. Таким образом, он стал победителем соревнований и получил золотую медаль.

Рыбак отметил, что всю выловленную рыбу отпустили обратно в водоём.

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Фото: Рыбалка в Ростове | Ростовской области

Ранее рыбак в Ростовской области выловил редкую рыбу-убийцу.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Рыба#Рыбалка в Ростовской области#Рыболовство
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