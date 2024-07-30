388 кандидатов заявили о своем намерении участвовать в муниципальных выборах

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Выдвижение кандидатов завершено, сейчас идет процедура регистрации, по сообщениям ИКРО, она завершится не позднее 4 августа.
Из 388 кандидатов, 86 выдвинуты политической партией «Единая Россия», 79 — КПРФ, 63 — партией «Справедливая Россия — За правду», 50 кандидатов — от партии «Коммунисты России», 28 — от ЛДПР, 23 — от партии «Новые люди», 4 — от партии «Гражданская инициатива». По одному кандидату выдвинули партии «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Возрождения России». 52 кандидата идут на выборы как самовыдвиженцы.
Большая часть кандидатов это люди с высшим образованием, таких более 250 человек. Основная возрастная категория — 31 — 40 лет (113 кандидатов) и 51 — 65 лет (102 кандидата). Меньше всего составляет количество кандидатов в возрастной группе старше 66 лет, таких 15 человек.
Основную массу кандидатов составляют мужчины, их 282 человека. Женщин, соответственно, 106.
Среди кандидатов много сотрудников коммерческих организаций, их 165 человек. Также 48 предпринимателей, 46 безработных, 25 пенсионеров, девять студентов и три домохозяйки. Есть работники культуры, здравоохранения, образования, а также социальной сферы.
Добавим, что основные выборы депутатов городских дум пройдут в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме того в некоторых районах донской столицы, в частности в Ворошиловском и Кировском, а также в Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, как и в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.