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388 кандидатов заявили о своем намерении участвовать в муниципальных выборах

388 кандидатов заявили о своем намерении участвовать в муниципальных выборах

30 июля 2024, 10:30
Фото: ИКРО
В сентябре текущего года на Дону изберут 87 депутатов местного уровня. В настоящий момент на эти мандаты претендуют 388 кандидатов, которые уже уведомили территориальные избирательные комиссии о своем выдвижении.

Выдвижение кандидатов завершено, сейчас идет процедура регистрации, по сообщениям ИКРО, она завершится не позднее 4 августа.

Из 388 кандидатов, 86 выдвинуты политической партией «Единая Россия», 79 — КПРФ, 63 — партией «Справедливая Россия — За правду», 50 кандидатов — от партии «Коммунисты России», 28 — от ЛДПР, 23 — от партии «Новые люди», 4 — от партии «Гражданская инициатива». По одному кандидату выдвинули партии «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Возрождения России». 52 кандидата идут на выборы как самовыдвиженцы.

Большая часть кандидатов это люди с высшим образованием, таких более 250 человек. Основная возрастная категория — 31 — 40 лет (113 кандидатов) и 51 — 65 лет (102 кандидата). Меньше всего составляет количество кандидатов в возрастной группе старше 66 лет, таких 15 человек.

Основную массу кандидатов составляют мужчины, их 282 человека. Женщин, соответственно, 106.

Фото: ИКРО

Среди кандидатов много сотрудников коммерческих организаций, их 165 человек. Также 48 предпринимателей, 46 безработных, 25 пенсионеров, девять студентов и три домохозяйки. Есть работники культуры, здравоохранения, образования, а также социальной сферы.

Добавим, что основные выборы депутатов городских дум пройдут в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме того в некоторых районах донской столицы, в частности в Ворошиловском и Кировском, а также в Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, как и в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

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