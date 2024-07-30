388 кандидатов заявили о своем намерении участвовать в муниципальных выборах

Добавим, что основные выборы депутатов городских дум пройдут в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме того в некоторых районах донской столицы, в частности в Ворошиловском и Кировском, а также в Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, как и в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.