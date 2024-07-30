Балабановская роща, бойни и завод: история ростовского Сельмаша

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
А с начала восьмидесятых годов минувшего века я часто бывал в этих местах, приходил на работу к папе, который был врачом-хирургом в медико-санитарной части завода «Ростсельмаш».
С 1995 года я также стал работать врачом-урологом в этой больнице. В начале своего трудового пути я работал на дневном стационаре нефро-урологического центра МСЧ РСМ. А с 2003 года, после того как наша больница стала областной, начал работать врачом-урологом в консультативной поликлинике областной клинической больницы № 2. То есть получается, что моя жизнь тесно связана с Сельмашем с начала восьмидесятых годов минувшего века, а с тех пор прошло уже немало лет.
А еще Сельмаш мне дорог потому, что его история тесно связана с историей Нахичевани. Это так. Дело в том, что территория нынешнего Сельмаша была пригородом Нахичевани-на-Дону. В конце девятнадцатого века здесь были нахичеванские бойни. Почему они тут располагались? А потому, что рельеф местности для этого был удобен. Здесь были балки с пологими склонами и родниками. Все это хорошо подходило для забоя скота. Здесь же находились нахичеванские салотопные и кожевенные заводы.
Именно здесь, на территории нынешнего Сельмаша, по инициативе нахичеванского головы Минаса Ильича Балабанова в конце девятнадцатого века стали сажать рощи, которые впоследствии так и назвали − Балабановскими. Ныне на части Балабановских рощ располагается парк имени Н. Островского. Теперь это любимое место отдыха многих ростовчан. А еще здесь находится детская железная дорога, которая известна далеко за пределами Ростова.
И все же настоящая современная история Сельмаша начинается с двадцатых годов, когда здесь стали строить завод комбайностроения. И уже в июле 1929 года производили первые сеялки и плуги.
Сельмаш возводили на землях, которые в то время еще принадлежали городу Нахичевани-на-Дону. И этот строящийся завод тогда даже именовали Нахсельмаш.
Подъездные пути к заводу тянулись от железнодорожной станции, которая тогда называлась «Нахичевань-Донская». После окончания Великой Отечественной войны станцию переименовали в «Ростов-Товарную».
А еще через Нахичевань к Сельмашу проложили специальную трамвайную линию. И сделали это еще в 1927 году. Именно трамвайная линия соединила Нахичевань и Сельмаш, как тогда говорили, «Новостройсельмаш» или «Нахсельмаш».
В частности, в заметке «Трамвайная линия к „Новостройсельмашу“ закончена», которая была опубликована в газете «Молот» 6 июля 1927 года, сообщалось, что «новая линия свяжет строительство и окраины Нахичевани с центром города».
Сообщалось, что на линии курсировало три вагона маршрута № 6, продленного от Нахичеванского вокзала к «Новостройсельмашу».
Кстати, эту трамвайную линию еще помнят ростовчане. Она связывала не только Нахичевань, но и центр Ростова с нынешним Сельмашем. При мне это был маршрут № 1. Я его очень любил. Так, садясь в Нахичевани, довольно быстро приезжал к своей работе, к медсанчасти «Ростсельмаша».
Но потом эту трамвайную линию разобрали. И теперь такого трамвайного маршрута больше не существует. Говорили, что, мол, трамвайные пути мешают проезду автотранспорта. Правда, некоторые утверждали, что рельсы раздражали ростовских и московских чиновников, которые спешили в аэропорт.
Не знаю, как на самом деле, но теперь трамвай № 1 на Сельмаш больше не ходит.
Надо признать, что еще в начале двадцатого века трамвай считали передовым видом общественного транспорта, перспективным. Именно конка, а затем трамвай связали два города − Ростов и Нахичевань-на-Дону.
А в далеком 1927 году трамвай связал Ростов и Нахичевань с Сельмашем.
Сегодня же судьба ростовского трамвая мне не кажется безоблачной. Много лет мы слышим заверения о том, что в городе появится скоростной трамвай. Мол, это необходимо Ростову, так как скоростной трамвай − экологически чистый вид транспорта, заменит еще и метро. Но пока такие трамваи не появились, а прежние исчезают.
Правда, речь сегодня не об этом, а о любимом микрорайоне Сельмаш, о его истории.
И вот тут я бы вспомнил и о нахичеванских дачах. Да-да. Именно так. На территории, которая прилегает к современной улице Нансена, располагались нахичеванские дачи.
Кстати, именно здесь, на Сельмаше, на окраине тогдашней Нахичевани, в начале двадцатых годов появился первый Ростовский аэродром.
В книге Г. Л. Беленького, Н. Н. Редькова «Маршрутом из прошлого в будущее» написано, что в 1925 году была открыта первая регулярная авиалиния Ростов−Харьков. Временный аэродром был оборудован в районе Дачного поселка, на землях Нахичевани (Беленький Г.Л., Редьков Н. Н. Маршрутом из прошлого в будущее. − Ростов н/Д: Донской издательский дом, 2001. − С. 252).
Сам же Первомайский район города Ростова-на-Дону, то есть Сельмаш, как мы всегда говорим, был образован 15 декабря 1936 года и до 1961 года носил название Сталинский.
Сельмаш стал моим родным районом. И, конечно, история его мне дорога. Возможно, этот район мне дорог еще и потому, что здесь прошли мои молодые годы, именно тут я начинал свою трудовую деятельность.
И еще. У любого района Ростова есть своя история. И она очень интересна. Поверьте. Главное − захотеть ее узнать. И тогда, уверяю вас, вы еще больше станете любить свой город!
Георгий Багдыков