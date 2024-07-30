Балабановская роща, бойни и завод: история ростовского Сельмаша

А еще Сельмаш мне дорог потому, что его история тесно связана с историей Нахичевани. Это так. Дело в том, что территория нынешнего Сельмаша была пригородом Нахичевани-на-Дону. В конце девятнадцатого века здесь были нахичеванские бойни. Почему они тут располагались? А потому, что рельеф местности для этого был удобен. Здесь были балки с пологими склонами и родниками. Все это хорошо подходило для забоя скота. Здесь же находились нахичеванские салотопные и кожевенные заводы.