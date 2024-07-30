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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:32

Военвед в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом

Часть Ростова-на-Дону заволокло едким дымом

30 июля 2024, 09:24
Фото: rostovgazeta.ru
Военвед в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской начался крупный пожар, из-за чего всю территорию заволокло дымом, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сейчас по Военведу распространяется едкий дым, который идет от пожара на Таганрогской. Причиной стало то, что горит пластик.

По информации регионального УМЧС, утром во вторник вспыхнул склад с поликарбонатом. Пламя успело охватить 500 квадратных метров площади.

Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону
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К ликвидации огня привлекли 45 человек, они используют 15 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.

В данный момент продолжаются работы по ликвидации огня.

До этого появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону.

Ранее власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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