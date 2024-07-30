Часть Ростова-на-Дону заволокло едким дымом

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сейчас по Военведу распространяется едкий дым, который идет от пожара на Таганрогской. Причиной стало то, что горит пластик.
По информации регионального УМЧС, утром во вторник вспыхнул склад с поликарбонатом. Пламя успело охватить 500 квадратных метров площади.
К ликвидации огня привлекли 45 человек, они используют 15 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.
В данный момент продолжаются работы по ликвидации огня.
До этого появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону.
Ранее власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город.