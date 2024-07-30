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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Чего ждать от замедления Youtube в России

Чего ждать от замедления Youtube в России

30 июля 2024, 13:35
Фото: Timor Kodal/cc by 2.0/flickr.com
Чего ждать от замедления Youtube в России
В России собираются замедлять скорость работы платформы Youtube. Кого это коснется и чего ждать пользователям, сообщили «Новые известия».

Александр Хинштейн, возглавляющий ИТ-комитет Госдумы, отметил, что замедление работы YouTube является «необходимой мерой» со стороны российских властей в ответ на действия компании Google.

По его информации, с 26 по 28 июля предполагалась значительная задержка в загрузке YouTube на персональных компьютерах — до 40%, а с 2 по 4 августа — до 70%.

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Это замедление затронет только версию сайта для настольных ПК. Проще говоря, речь идет о доступе к YouTube через браузер на компьютере. Депутат также отметил, что владельцы мобильных приложений не будут ощущать подобных проблем.

В итоге загрузка контента на YouTube будет происходить медленнее, что приведет к необходимости просматривать видео в более низком качестве. Если скорость загрузки продолжит ухудшаться, возможны задержки, и зрителям придется смотреть видео фрагментами: один отрезок увидели, затем подождали, пока загрузится следующий кусочек.

Ранее ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Госдума#Youtube#Google
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