Чего ждать от замедления Youtube в России

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Александр Хинштейн, возглавляющий ИТ-комитет Госдумы, отметил, что замедление работы YouTube является «необходимой мерой» со стороны российских властей в ответ на действия компании Google.
По его информации, с 26 по 28 июля предполагалась значительная задержка в загрузке YouTube на персональных компьютерах — до 40%, а с 2 по 4 августа — до 70%.
Это замедление затронет только версию сайта для настольных ПК. Проще говоря, речь идет о доступе к YouTube через браузер на компьютере. Депутат также отметил, что владельцы мобильных приложений не будут ощущать подобных проблем.
В итоге загрузка контента на YouTube будет происходить медленнее, что приведет к необходимости просматривать видео в более низком качестве. Если скорость загрузки продолжит ухудшаться, возможны задержки, и зрителям придется смотреть видео фрагментами: один отрезок увидели, затем подождали, пока загрузится следующий кусочек.
Ранее ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России.