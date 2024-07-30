Чего ждать от замедления Youtube в России

В итоге загрузка контента на YouTube будет происходить медленнее, что приведет к необходимости просматривать видео в более низком качестве. Если скорость загрузки продолжит ухудшаться, возможны задержки, и зрителям придется смотреть видео фрагментами: один отрезок увидели, затем подождали, пока загрузится следующий кусочек.