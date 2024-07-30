rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону

Дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону

30 июля 2024, 11:16
Фото: 69.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Тибетской во вторник, 30 июля, из-за сильных порывов ветра рухнуло большое растение на автомобили, сообщили очевидцы в Telegram.

По их словам, дерево упало на легковой автомобиль и самосвал. О пострадавших информации не поступало.

«Ветер сегодня сильный, будьте внимательны», — написал автор.

Следует отметить, что в регионе в настоящее время объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дожди с грозами и возможным градом. Ветер может достигать скорости до 24 метров в секунду.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее
Дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону
Видео: t.me/etorostov

Ранее более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за начавшегося урагана.

Читайте также о том, как дерево рухнуло на пять машин в донской столице.

До этого ураган повалил десятки деревьев, а из-за сильного дождя затопило дороги в городе.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
Сегодня, 07:50
В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов
Сегодня, 07:57
В Ростове может встать строительство многоквартирных домов
Сегодня, 07:47
Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе
Сегодня, 07:23
В Ростове-на-Дону за блогеров заплатят 2,3 млн для продвижения бренда города
Сегодня, 06:36
Зоолог предупредила о паутине из Таганрога, которая может опутать Ростов
Сегодня, 06:10