Дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По их словам, дерево упало на легковой автомобиль и самосвал. О пострадавших информации не поступало.
«Ветер сегодня сильный, будьте внимательны», — написал автор.
Следует отметить, что в регионе в настоящее время объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дожди с грозами и возможным градом. Ветер может достигать скорости до 24 метров в секунду.
Ранее более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за начавшегося урагана.
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До этого ураган повалил десятки деревьев, а из-за сильного дождя затопило дороги в городе.