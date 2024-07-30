Два дополнительных пригородных поезда запустят в Ростове. Куда они будут ходить?

От «Ростова-Пригородного» состав отправится в 07.19 утра. В Азов он приедет в 08.26. Из Азова пригородный поезд отправляется в 08.40 утра и прибывает на конечную в 09.44. На пути электричка делает несколько остановок, в том числе в Батайске.