Два дополнительных пригородных поезда запустят в Ростове. Куда они будут ходить?

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
С субботы, 3 августа, две дополнительные электрички пустят между Ростовом-на-Дону и Азовом. Они будут ходить каждые выходные.
От «Ростова-Пригородного» состав отправится в 07.19 утра. В Азов он приедет в 08.26. Из Азова пригородный поезд отправляется в 08.40 утра и прибывает на конечную в 09.44. На пути электричка делает несколько остановок, в том числе в Батайске.
Ранее время движения на поезде из Ростова-на-Дону в Ейск сократилось на один час. Теперь в приморский город можно добраться за три часа. Скоростные электрички ходят между городами в выходные дни.