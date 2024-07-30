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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать между Ростовом и Азовом по выходным

Два дополнительных пригородных поезда запустят в Ростове. Куда они будут ходить?

30 июля 2024, 15:28
Фото: 1MI
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать между Ростовом и Азовом по выходным

Два дополнительных пригородных поезда запустят в Ростове с 3 августа

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать между Ростовом и Азовом по выходным, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

С субботы, 3 августа, две дополнительные электрички пустят между Ростовом-на-Дону и Азовом. Они будут ходить каждые выходные.

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От «Ростова-Пригородного» состав отправится в 07.19 утра. В Азов он приедет в 08.26. Из Азова пригородный поезд отправляется в 08.40 утра и прибывает на конечную в 09.44. На пути электричка делает несколько остановок, в том числе в Батайске.

Ранее время движения на поезде из Ростова-на-Дону в Ейск сократилось на один час. Теперь в приморский город можно добраться за три часа. Скоростные электрички ходят между городами в выходные дни.

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