Движение перекроют на Левобережной в Ростове-на-Дону с 31 июля

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Ограничения введут с 31 июля по 20 августа. Нельзя будет проехать по улице Левобережная в районе строения № 83А.
В это время пройдут работы на подземных коммуникациях.
Кроме того, водителей предупредили, что с 3 августа запретят разворот на улице Вавилова, 69В. Это необходимо для улучшения схемы дорожного движения.
Также ограничения введут по улице Таганрогская на участке от Малиновского до Авиамоторной с 10 августа по 16 сентября.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега.