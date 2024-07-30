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Движение перекроют на Левобережной в Ростове-на-Дону с 31 июля

Движение перекроют на Левобережной в Ростове-на-Дону с 31 июля

30 июля 2024, 05:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону со среды, 31 июля, будет ограничено движение на улице Левобережной, сообщили в департаменте автодорог.

Ограничения введут с 31 июля по 20 августа. Нельзя будет проехать по улице Левобережная в районе строения № 83А.

В это время пройдут работы на подземных коммуникациях.

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Кроме того, водителей предупредили, что с 3 августа запретят разворот на улице Вавилова, 69В. Это необходимо для улучшения схемы дорожного движения.

Также ограничения введут по улице Таганрогская на участке от Малиновского до Авиамоторной с 10 августа по 16 сентября.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения#Движение#Левобережная
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