Двое погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Авария случилась в Новошахтинске 30 июля. 42-летний водитель «КамАЗа» двигался по трассе «Новошахтинск — граница с ЛНР». На одном из регулируемых перекрёстков дороги не работал светофор. Грузовик решил повернуть налево, но не уступил дорогу автомобилю Kia Ceed. Фура буквально смяла легковушку.
В ДТП погибли 39-летняя женщина и шестилетний мальчик. Травмы получили трое несовершеннолетних в возрасте девяти, тринадцати и семнадцати лет. Они находятся в больнице.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.