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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Большегруз и легковушка столкнулись на дороге в Ростовской области

Двое погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области

30 июля 2024, 18:09
Фото: ГИБДД
Большегруз и легковушка столкнулись на дороге в Ростовской области
Большегруз и легковушка столкнулись на дороге в Ростовской области, подробностями аварии поделились в управлении ГИБДД.

Авария случилась в Новошахтинске 30 июля. 42-летний водитель «КамАЗа» двигался по трассе «Новошахтинск — граница с ЛНР». На одном из регулируемых перекрёстков дороги не работал светофор. Грузовик решил повернуть налево, но не уступил дорогу автомобилю Kia Ceed. Фура буквально смяла легковушку.

В ДТП погибли 39-летняя женщина и шестилетний мальчик. Травмы получили трое несовершеннолетних в возрасте девяти, тринадцати и семнадцати лет. Они находятся в больнице.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее в Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Новошахтинск#Полиция#Транспорт#Авария#Происшествия
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