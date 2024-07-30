Двое погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Авария случилась в Новошахтинске 30 июля. 42-летний водитель «КамАЗа» двигался по трассе «Новошахтинск — граница с ЛНР». На одном из регулируемых перекрёстков дороги не работал светофор. Грузовик решил повернуть налево, но не уступил дорогу автомобилю Kia Ceed. Фура буквально смяла легковушку.