«Госкомпании отправят домой»: чьи офисы переместятся в Ростовскую область

Политолог Евгений Михайлов заостряет внимание на том, что в решении о перемещении госкомпаний в регионы не была озвучена конкретно Ростовская область. Особое внимание поручено сосредоточить на регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округах.