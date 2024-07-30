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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

«Госкомпании отправят домой»: чьи офисы переместятся в Ростовскую область

Госкомпании отправят домой: чьи офисы переместятся в Ростовскую область

30 июля 2024, 11:29
Фото: rostovgazeta.ru
«Госкомпании отправят домой»: чьи офисы переместятся в Ростовскую область

Политологи рассказали о переезде госкорпораций в Ростовскую область

К чему приведет поэтапное перемещение офисов госкомпаний из Москвы в регионы, и кто переедет в Ростовскую область — в материале RostovGazeta.

Перемещение инвестиций

Напомним, что по итогам Петербургского международного экономического форума Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Срок исполнения — до 1 октября.

По словам экспертов, тема переезда госкорпораций «домой» не нова. Впервые она прозвучала на высшем уровне еще в 2021 году.

«Такая мера позволит серьезно перезагрузить регионы страны в сфере экономики. Сегодня в России работает более тысячи госкорпораций. Все они находятся в Москве. А это же десятки тысяч сотрудников, которые перемещаются, питаются и проживают в столице — колоссальная нагрузка, и человеческая, и инфраструктурная. К тому же, и финансовые потоки этих компаний тоже оседают в Москве», — отмечает Александр Сухарь.

Спикер объясняет, что централизация бизнеса — это одна из главных проблем экономики страны.

«Инвестиции, как и финансы, нужно размещать по стране в целом, чтобы у нас развивались все территории. Поэтому переезд офисов госкомпаний из Москвы в регионы — это отличное решение», — уверен собеседник.

В качестве примера спикер приводит перемещение энергетической компании «РусГидро» в Красноярск.

«Это дало новый приток инвестиций в Сибирь и хорошо сказалось на экономике региона», — делится информацией эксперт.
В качестве примера спикер приводит перемещение энергетической компании «РусГидро» в КрасноярскВ качестве примера спикер приводит перемещение энергетической компании «РусГидро» в Красноярск
В качестве примера спикер приводит перемещение энергетической компании «РусГидро» в Красноярск
Фото: Ilbudka/cc bu sa 4.0/wikimedia.org
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Какие госкомпании могут появиться в Ростове

Политолог подчеркивает, что сегодня в процессе создания находится госкорпорация. Основная ее задача будет заключаться в решении вопросов по развитию новых регионов России — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

«Естественно, было бы логично, чтобы офис госкорпорации разместился не в Москве, а в Ростове. У нас хорошо налажены коммуникации с новыми территориями. Через Ростовскую область идет логистическое снабжение, обучение специалистов, от учителей до чиновников и депутатов. Все это происходит в Ростове — буквально сейчас идет такое обучение», — сообщает Александр Сухарь.

Еще одной госкорпорацией, офис которой мог бы разместиться в Ростове, собеседник считает холдинг «Вертолеты России».

«Эта госкорпорация объединяет целый ряд предприятий. И основное, главное — ПАО „Роствертол“, находится в Ростове. Таким образом, наш город мог бы стать центром вертолетной промышленности и вертолетного развития нашей страны», — уверен эксперт.

Однако собеседник уточняет, что пока закрыт аэропорт, переместить вертолетную госкомпанию к нам вряд ли будет возможно.

«Аэропорт — это, конечно же, ключевой пункт коммуникации таких компаний. Но как только закончится военная спецоперация и аэропорт откроют, у Ростова появятся все шансы стать центральным городом для ряда госкорпораций. В этом можно не сомневаться», — делится мнением эксперт.
«главное — ПАО „Роствертол“, находится в Ростове»«главное — ПАО „Роствертол“, находится в Ростове»
«главное — ПАО „Роствертол“, находится в Ростове»
Фото: donland.ru
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Инвестиционный климат Ростовской области

Политолог Евгений Михайлов заостряет внимание на том, что в решении о перемещении госкомпаний в регионы не была озвучена конкретно Ростовская область. Особое внимание поручено сосредоточить на регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округах.

«Сейчас многие регионы будут бороться за то, чтобы какая-то из госкомпаний переехала к ним. Любой территории выгодно, чтобы крупный бизнес пришел со своими счетами, стал на местах платить налоги. Однако если говорить о Ростовской области, то у меня сохраняется скептицизм», — отмечает Михайлов.

Спикер делится мнением, что офисы крупных госкомпаний сейчас вряд ли появятся на Дону.

«А все потому — и это сугубо мое личное мнение, что инвестиционная привлекательность Ростовской области за последние годы снизилась из-за неэффективного управления регионом. Если какая-то госкомпания появится здесь, то это будет или не скоро, или станет результатом волевого решения. Я считаю, что донские власти не заинтересованы в притоке хороших инвестиций в регион. И предложений нормальных нет, и крупный бизнес не уверен в Ростовской области. А то, что у нас есть — это не то», — резюмирует Евгений Михайлов.
офисы крупных госкомпаний сейчас вряд ли появятся на Донуофисы крупных госкомпаний сейчас вряд ли появятся на Дону
офисы крупных госкомпаний сейчас вряд ли появятся на Дону
Фото: Изображение Midjourney

Ранее RostovGazeta сообщала, что прокуратура Ростовской области в июле 2024 года порекомендовала главе региона усовершенствовать меры по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Тогда речь шла о достаточно низкой эффективности работы территорий опережающего развития «Гуково», «Донецк» и «Зверево».

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