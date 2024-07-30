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Updated Сегодня, 10:50

Донскому губернатору Голубеву указали на недостаточную безопасность детей

Губернатору Голубеву указали на опасности для детей в Ростовской области

30 июля 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
Донскому губернатору Голубеву указали на недостаточную безопасность детей
Прокуратура обратила внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на необходимость принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Проверка показала, что в этом направлении предпринимаются не все необходимые шаги. В регионе все еще обнаруживают здания в аварийном состоянии, доступ к которым остается открытым.

Также были замечены недостатки в уходе за детскими игровыми и спортивными площадками. Безопасность на водоемах и пляжах также не обеспечивается должным образом.

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В этом году количество аварий на дорогах возросло на 25%, а также увеличилось число детей, получивших травмы в этих происшествиях. В связи с этим к губернатору обратились с просьбой предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации.

Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Василий Голубев#Безопасность детей#Донской губернатор
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