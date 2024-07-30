Губернатору Голубеву указали на опасности для детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
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Updated Сегодня, 10:50
Проверка показала, что в этом направлении предпринимаются не все необходимые шаги. В регионе все еще обнаруживают здания в аварийном состоянии, доступ к которым остается открытым.
Также были замечены недостатки в уходе за детскими игровыми и спортивными площадками. Безопасность на водоемах и пляжах также не обеспечивается должным образом.
В этом году количество аварий на дорогах возросло на 25%, а также увеличилось число детей, получивших травмы в этих происшествиях. В связи с этим к губернатору обратились с просьбой предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации.
Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией.