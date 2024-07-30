Губернатору Голубеву указали на опасности для детей в Ростовской области

Проверка показала, что в этом направлении предпринимаются не все необходимые шаги. В регионе все еще обнаруживают здания в аварийном состоянии, доступ к которым остается открытым.



Также были замечены недостатки в уходе за детскими игровыми и спортивными площадками. Безопасность на водоемах и пляжах также не обеспечивается должным образом.