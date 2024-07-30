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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Искусственный интеллект используется для обучения сотрудников

Искусственный интеллект используется для обучения сотрудников

30 июля 2024, 12:58
Фото: НАТЭК-Нефтехиммаш
Сектор тяжелой промышленности нашей страны выходит на новый виток развития, благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Одной из первых компаний, которая создала эффективную систему обучения сотрудников с использованием искусственного интеллекта в качестве поддержки и наставничества стала НАТЭК-Нефтехиммаш. Разработки велись совместно с компанией «Интершторм» и теперь при помощи алгоритмов искусственного интеллекта компания не только автоматизирует повторяющиеся задачи, но и более эффективно персонализирует рекомендации для ускорения усвоения материала.

Повышение эффективности обучения в свою очередь отражается и на результатах. Так издержки и время обучения сократились на 20%, повысив его эффективность на 30%. Используя искусственный интеллект в качестве «второго» пилота-наставника, сотрудники развивают технические, коммуникативные навыки и экспертизы. Кроме этого, программа позволяет повысить уровень профессионализма и квалификации через персонализированные рекомендации и обратную связь.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, в настоящее время всего 0,5% производственных предприятий используют в своей деятельности решения с ИИ. В конце июля текущего года НАТЭК-Нефтехиммаш занял первое место в конкурсе «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда». Этот конкурс проходит во всех регионах России и Ростовская область не исключение. В его задачи входит поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда с дальнейшей популяризацией, а также ее распространения и внедрения.
НАТЭК-Нефтехиммаш занял первое место и в номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда», за внедрение практики «Искусственный интеллект-наставник: новый взгляд на производственную эффективность компании».
По словам директора производства НАТЭК-Нефтехиммаш Александра Береснева, компания уделяет большое внимание работе с кадрами.

— Работа с кадрами всегда была приоритетом для нашей компании, мы уделяем этому вопросу большое внимание. Ранее мы внедрили ряд социальных программ (бесплатное питание, проезд, страхование и т. д.), которые позволяют создать комфортные условия работы. Сейчас мы запускаем передовую практику для обучения сотрудников с использованием технологии искусственного интеллекта. За счет внедрения этой программы мы намерены существенно повысить квалификацию наших работников и производительность труда на производстве, — подчеркнул Александр Береснев.

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