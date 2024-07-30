Каждой четвертой семье в Ростовской области хватает денег только на еду

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
По данным за 2023 год, в Ростовской области число семей, которым хватает денег только на пропитание, составляет 22,5%. Показатель снизился в сравнении с 2022 годом. Тогда в Ростовской области насчитали 27,4% бедных семей.
Выросло в регионе и число обеспеченных семей. Их доля составила 6,2% от общего числа. К таким семьям относятся те, кто могут позвонить себе покупку автомобиля или даже квартиры. В 2022 году число обеспеченных семей в Ростовской области лишь немного превысило 5%.
Чуть больше 36% от общей доли — это семьи, который могут позволить себе еду, вещи первой необходимости, мебель и бытовую технику, но не покупку недвижимости или авто. Примерно столько же в Ростовской области семей, кто может купить только еду и одежду.