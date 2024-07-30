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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

У четверти семей Ростовской области есть деньги только на еду

Каждой четвертой семье в Ростовской области хватает денег только на еду

30 июля 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
У четверти семей Ростовской области есть деньги только на еду
Несмотря на внушительное число малоимущих граждан, в Ростовской области растёт число обеспеченных семей, следует из данных Росстата.

По данным за 2023 год, в Ростовской области число семей, которым хватает денег только на пропитание, составляет 22,5%. Показатель снизился в сравнении с 2022 годом. Тогда в Ростовской области насчитали 27,4% бедных семей.

Выросло в регионе и число обеспеченных семей. Их доля составила 6,2% от общего числа. К таким семьям относятся те, кто могут позвонить себе покупку автомобиля или даже квартиры. В 2022 году число обеспеченных семей в Ростовской области лишь немного превысило 5%.

Чуть больше 36% от общей доли — это семьи, который могут позволить себе еду, вещи первой необходимости, мебель и бытовую технику, но не покупку недвижимости или авто. Примерно столько же в Ростовской области семей, кто может купить только еду и одежду.

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Ранее стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове для покупки жилья в ипотеку.

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