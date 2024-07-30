rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 07:23

Published 30 июля, 07:23

Modified 30 июля, 07:25

Updated 30 июля, 07:25

Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе

30 июля 2024, 07:23
Ученые составили прогноз геомагнитных бурь на август 2024 года. В предстоящем месяце Ростов-на-Дону попадет под влияние минимум двух бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С самого начала августа Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. В четверг, первого числа, возбуждение геомагнитного поля Земли начнет нарастать во второй половине дня. В период с 12.00 до 18.00 мск ожидается буря уровня G2, которая будет спадать по мере приближения вечерних часов.

Следующая магнитная буря, по прогнозу, выпадает на конец месяца. Так, 25 августа ожидается высокая геомагнитная активность. Ее сила достигнет уровня G1. Продлится буря около суток.

В Ростовской области прогнозируют опасный уровень УФ-излучения
Узнать подробнее

Напомним, что магнитные бури могут отражаться на здоровье человека. В эти дни необходимо больше отдыхать и меньше подвергаться стрессу.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове и области 30 июля ожидаются мощные грозовые ливни с градом.

Читайте также:
На Ростов-на-Дону обрушится магнитная буря уровня G2Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буряНа Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз магнитных бурь#Август#Магнитная буря#Геомагнитная буря#Магнитное поле Земли#Геомагнитная активность#Магнитное поле#Геомагнитное поле
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика