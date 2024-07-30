Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе

Posted 30 июля, 07:23
Published 30 июля, 07:23
Modified 30 июля, 07:25
Updated 30 июля, 07:25
С самого начала августа Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. В четверг, первого числа, возбуждение геомагнитного поля Земли начнет нарастать во второй половине дня. В период с 12.00 до 18.00 мск ожидается буря уровня G2, которая будет спадать по мере приближения вечерних часов.
Следующая магнитная буря, по прогнозу, выпадает на конец месяца. Так, 25 августа ожидается высокая геомагнитная активность. Ее сила достигнет уровня G1. Продлится буря около суток.
Напомним, что магнитные бури могут отражаться на здоровье человека. В эти дни необходимо больше отдыхать и меньше подвергаться стрессу.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове и области 30 июля ожидаются мощные грозовые ливни с градом.