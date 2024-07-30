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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Минимум две магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе

Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе

30 июля 2024, 07:23
Фото: Unsplash
Минимум две магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе
Ученые составили прогноз геомагнитных бурь на август 2024 года. В предстоящем месяце Ростов-на-Дону попадет под влияние минимум двух бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С самого начала августа Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. В четверг, первого числа, возбуждение геомагнитного поля Земли начнет нарастать во второй половине дня. В период с 12.00 до 18.00 мск ожидается буря уровня G2, которая будет спадать по мере приближения вечерних часов.

Следующая магнитная буря, по прогнозу, выпадает на конец месяца. Так, 25 августа ожидается высокая геомагнитная активность. Ее сила достигнет уровня G1. Продлится буря около суток.

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Фото: xras.ru

Напомним, что магнитные бури могут отражаться на здоровье человека. В эти дни необходимо больше отдыхать и меньше подвергаться стрессу.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове и области 30 июля ожидаются мощные грозовые ливни с градом.

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