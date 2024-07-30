Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе

С самого начала августа Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. В четверг, первого числа, возбуждение геомагнитного поля Земли начнет нарастать во второй половине дня. В период с 12.00 до 18.00 мск ожидается буря уровня G2, которая будет спадать по мере приближения вечерних часов.