Мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В город пришла сильная магнитная буря уровня G3, она сохранится в течение дня. В среду будет уже средняя буря, она же ожидается и в четверг.
Добавим, что в августе обстановка будет спокойной. Бурю прогнозируют только в конце месяца.
Магнитные бури могут оказывать различное влияние на человеческий организм. Изменения в магнитном поле Земли связаны с изменениями в ионной среде, что может повлиять на физиологическое состояние человека.
Некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость или бессонницу во время магнитных бурь. Также отмечаются случаи повышения раздражительности и нервозности.
Ранее ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.