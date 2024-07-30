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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону

Мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону

30 июля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
В Ростов-на-Дону пришла сильная магнитная буря, которая сохранится в ближайшие дни, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В город пришла сильная магнитная буря уровня G3, она сохранится в течение дня. В среду будет уже средняя буря, она же ожидается и в четверг.

Добавим, что в августе обстановка будет спокойной. Бурю прогнозируют только в конце месяца.

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Магнитные бури могут оказывать различное влияние на человеческий организм. Изменения в магнитном поле Земли связаны с изменениями в ионной среде, что может повлиять на физиологическое состояние человека.

Некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость или бессонницу во время магнитных бурь. Также отмечаются случаи повышения раздражительности и нервозности.

Ранее ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Магнитная буря#Буря уровня G3
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