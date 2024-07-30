Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По мнению ростовского хакера-программиста Георга Буцуканова, который занимается практической проверкой систем безопасности программ и приложений, в июле 2024 года мошенники нашли новый способ обманывать доверчивых дончан.
«На ваш телефон может поступить смс или звонок, где вас предупреждают о штрафе за то, что вы якобы посетили какой-то запрещенный интернет-ресурс. При этом они прикрепляют или озвучивают перечень сайтов, которые на самом деле не запрещены», — объясняет мошенническую схему эксперт.
Целью злоумышленников, добавляет Георг Буцуканов, являются неопытные или тревожные пользователи интернета.
«Людей запугивают чуть-ли не уголовной ответственностью, заставляют оплатить штраф, чтобы избежать проблем. Жертвой таких мошенников становятся даже не обязательно дети или пенсионеры, а даже вполне опытные пользователи, которые боятся нарушить закон», — замечает эксперт.
Георг Буцуканов предупреждает, что уполномоченные органы никогда не пришлют уведомление об оплате штрафа с просьбой оплатить его по номеру карты.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области.