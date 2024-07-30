Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов

«На ваш телефон может поступить смс или звонок, где вас предупреждают о штрафе за то, что вы якобы посетили какой-то запрещенный интернет-ресурс. При этом они прикрепляют или озвучивают перечень сайтов, которые на самом деле не запрещены», — объясняет мошенническую схему эксперт.