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Published Сегодня, 13:37

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Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных интернет-ресурсов

Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов

30 июля 2024, 13:37
Фото: Unsplash
Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных интернет-ресурсов
О новом способе развода ростовчан телефонными мошенниками корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский хакер-программист Георг Буцуканов.

По мнению ростовского хакера-программиста Георга Буцуканова, который занимается практической проверкой систем безопасности программ и приложений, в июле 2024 года мошенники нашли новый способ обманывать доверчивых дончан.

«На ваш телефон может поступить смс или звонок, где вас предупреждают о штрафе за то, что вы якобы посетили какой-то запрещенный интернет-ресурс. При этом они прикрепляют или озвучивают перечень сайтов, которые на самом деле не запрещены», — объясняет мошенническую схему эксперт.

Целью злоумышленников, добавляет Георг Буцуканов, являются неопытные или тревожные пользователи интернета.

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«Людей запугивают чуть-ли не уголовной ответственностью, заставляют оплатить штраф, чтобы избежать проблем. Жертвой таких мошенников становятся даже не обязательно дети или пенсионеры, а даже вполне опытные пользователи, которые боятся нарушить закон», — замечает эксперт.

Георг Буцуканов предупреждает, что уполномоченные органы никогда не пришлют уведомление об оплате штрафа с просьбой оплатить его по номеру карты.

Ранее RostovGazeta писала о том, что мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области.

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