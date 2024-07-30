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Рекордный рост объёмов выдачи автокредитов зафиксирован в Ростовской области

Объём выдачи автокредитов вырос в 3 раза в Ростовской области

30 июля 2024, 17:00
Фото: 1MI
Рекордный рост объёмов выдачи автокредитов зафиксирован в Ростовской области
Рекордный рост объёмов выдачи автокредитов зафиксирован в Ростовской области, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.

В первом полугодии текущего года объём выдачи автокредитов в Ростовской области увеличился на 206% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Регион продемонстрирован самую активную динамику роста среди 30 субъектов-лидеров России. С января по июль в Ростовской области выдали автокредитов на сумму в почти 50 миллиардов рублей.

В целом по России количество выданных за шесть месяцев 2024 года автокредитов составило почти 800 тысяч. Это на 97% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Ранее RostovGazeta рассказала, кто может взять льготный автокредит в Ростове в 2024 году.

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