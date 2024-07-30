Объём выдачи автокредитов вырос в 3 раза в Ростовской области

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В первом полугодии текущего года объём выдачи автокредитов в Ростовской области увеличился на 206% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Регион продемонстрирован самую активную динамику роста среди 30 субъектов-лидеров России. С января по июль в Ростовской области выдали автокредитов на сумму в почти 50 миллиардов рублей.
В целом по России количество выданных за шесть месяцев 2024 года автокредитов составило почти 800 тысяч. Это на 97% больше, чем за тот же период прошлого года.