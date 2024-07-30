«По темноте и колдобинам»: как дети с Вертолетного поля в Ростове пойдут в школу

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Ростовчанка Наталья, не пожелавшая публиковать свою фамилию, подчеркивает, что квартиру на Вертолетом поле приобрела еще в 2021 году. Тогда, по ее словам, всех новоселов уверяли, что новая школа в районе появится через год-полтора.
«Но на тот момент что-то пошло не так. Как нам удалось узнать, проект строительства новой школы застопорился на этапе согласования», — отмечает собеседница.
Сегодня дети с Вертолетного поля вынуждены ходить в школу № 77 на Портовой. Мало того, что пешее путешествие учеников занимает более 30 минут в одну сторону, так оно и сопряжено с рядом опасностей.
«Школа на Портовой переполнена. Занятия идут в две смены. В прошлом году у меня была огромная проблема. Ребенок сам после второй смены в школе зимой возвращался по темноте. По неосвещенным улицам, по бездорожью частного сектора, в стужу и мороз. Домой приходил в восемь вечера. Это же ад», — возмущается Наталья.
Ростовчанка подчеркивает, что тема строительства новой школы беспокоит всех родителей Вертолетного поля. В марте 2024 года появилась информация о том, что новую школу здесь, на месте бывшего аэродрома ДОСААФ, построят к 2026 году. Однако у ростовчан и в этом есть сомнения.
«Никаких движений не происходит. Строительство школы так и не начато, видимо, опять возникли какие-то проблемы», — полагает Наталья.
С этим вопросом редакция направила официальный запрос властям Ростова. Информация будет уточнена.
О том, как в Ростовской области строятся новые школы — читайте в большом материале RostovGazeta.