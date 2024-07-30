«По темноте и колдобинам»: как дети с Вертолетного поля в Ростове пойдут в школу

Ростовчанка подчеркивает, что тема строительства новой школы беспокоит всех родителей Вертолетного поля. В марте 2024 года появилась информация о том, что новую школу здесь, на месте бывшего аэродрома ДОСААФ, построят к 2026 году. Однако у ростовчан и в этом есть сомнения.