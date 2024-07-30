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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

«По темноте и колдобинам»: как дети с Вертолетного поля в Ростове пойдут в школу

По темноте и колдобинам: как дети с Вертолетного поля в Ростове пойдут в школу

30 июля 2024, 13:47
Фото: rostovgazeta.ru
«По темноте и колдобинам»: как дети с Вертолетного поля в Ростове пойдут в школу

Жители Вертолетного поля сообщили, как школьники ходят по темноте и бездорожью

В редакцию RostovGazeta обратились родители школьников, которые проживают на Вертолетном поле в Ростове. Люди рассказали, какой сложный путь преодолевают дети в школу, а строительство нового объекта образования в районе так и не началось.

Ростовчанка Наталья, не пожелавшая публиковать свою фамилию, подчеркивает, что квартиру на Вертолетом поле приобрела еще в 2021 году. Тогда, по ее словам, всех новоселов уверяли, что новая школа в районе появится через год-полтора.

«Но на тот момент что-то пошло не так. Как нам удалось узнать, проект строительства новой школы застопорился на этапе согласования», — отмечает собеседница.

Сегодня дети с Вертолетного поля вынуждены ходить в школу № 77 на Портовой. Мало того, что пешее путешествие учеников занимает более 30 минут в одну сторону, так оно и сопряжено с рядом опасностей.

«Школа на Портовой переполнена. Занятия идут в две смены. В прошлом году у меня была огромная проблема. Ребенок сам после второй смены в школе зимой возвращался по темноте. По неосвещенным улицам, по бездорожью частного сектора, в стужу и мороз. Домой приходил в восемь вечера. Это же ад», — возмущается Наталья.
Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году
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Тема строительства новой школы беспокоит всех родителей Вертолетного поля.Тема строительства новой школы беспокоит всех родителей Вертолетного поля.
Тема строительства новой школы беспокоит всех родителей Вертолетного поля.
Фото: 1MI

Ростовчанка подчеркивает, что тема строительства новой школы беспокоит всех родителей Вертолетного поля. В марте 2024 года появилась информация о том, что новую школу здесь, на месте бывшего аэродрома ДОСААФ, построят к 2026 году. Однако у ростовчан и в этом есть сомнения.

«Никаких движений не происходит. Строительство школы так и не начато, видимо, опять возникли какие-то проблемы», — полагает Наталья.

С этим вопросом редакция направила официальный запрос властям Ростова. Информация будет уточнена.

О том, как в Ростовской области строятся новые школы — читайте в большом материале RostovGazeta.

«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы
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