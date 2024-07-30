Провоцируют инфаркт: врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для ростовчан

Врач-терапевт отметил, что геомагнитные бури значительно влияют на метеозависимых людей. Возбуждение магнитного поля Земли отражаются на работе нервной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, страдает гормональный фон человека. Например, магнитная активность может изменять кортизол, который влияет на тревожность, уровень стресса и даже бессонницу. В период действия бурь могут обостряться хронические заболевания, зачастую растет давление, учащается сердцебиение и появляется риск сердечных приступов, в том числе и инфаркта миокарда.