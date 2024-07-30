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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Провоцируют инфаркт: врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для ростовчан

Провоцируют инфаркт: врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для ростовчан

30 июля 2024, 12:56
Фото: Unsplash
Провоцируют инфаркт: врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для ростовчан

Врач предупредил, что магнитные бури провоцируют инфаркты у ростовчан

Ростовскую область снова накрыла мощнейшая магнитная буря. Врач-терапевт Николай Воликов в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону», как они могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда и усилить тревожность.

Врач-терапевт отметил, что геомагнитные бури значительно влияют на метеозависимых людей. Возбуждение магнитного поля Земли отражаются на работе нервной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, страдает гормональный фон человека. Например, магнитная активность может изменять кортизол, который влияет на тревожность, уровень стресса и даже бессонницу. В период действия бурь могут обостряться хронические заболевания, зачастую растет давление, учащается сердцебиение и появляется риск сердечных приступов, в том числе и инфаркта миокарда.

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Для того, чтобы минимизировать пагубное влияния геомагнитного возмущения необходимо придерживаться полезных привычек, питаться правильно и сбалансировано, а также держать тело в тонусе. Спорт, йога, медитации и режим сна — все это поможет жителям Ростова снизить риски для здоровья и без последствий пережить магнитную бурю.

Ранее стало известно, что минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе.

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