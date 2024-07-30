Росстат заявил, что семьи в Ростовской области богатеют

Около 36% от общего числа семей имеют возможность приобретать еду, основные предметы первой необходимости, мебель и технику, но им недоступны такие покупки, как квартиры или автомобили. Примерно такое же количество семей в донском регионе может позволить себе только продукты питания и одежду.