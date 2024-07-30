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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Росстат заявил, что семьи в Ростовской области богатеют

Росстат заявил, что семьи в Ростовской области богатеют

30 июля 2024, 14:47
Фото: Unsplash
Росстат заявил, что семьи в Ростовской области богатеют
В Ростовской области за год увеличилось количество обеспеченных семей, говорится в документах Росстата.

В регионе наблюдается рост числа обеспеченных семей. Их доля составила 6,2% от общего количества. Здесь говорится о семьях, которые могут позволить себе покупку машины или даже недвижимости. В 2022 году процент обеспеченных людей в Ростовской области слегка превышал 5%.

Около 36% от общего числа семей имеют возможность приобретать еду, основные предметы первой необходимости, мебель и технику, но им недоступны такие покупки, как квартиры или автомобили. Примерно такое же количество семей в донском регионе может позволить себе только продукты питания и одежду.

Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
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Согласно информации за 2023 год, в Ростовской области 22,5% семей имеют доходы только на продукты. Этот процент уменьшился по сравнению с 2022 годом, когда уровень бедности среди семей в регионе составлял 27,4%.

Ранее появилась информация, что заработные платы продавцов в регионе выросли на 12 тысяч рублей в течение года.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Росстат#Богатство
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