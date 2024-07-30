Росстат заявил, что семьи в Ростовской области богатеют

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В регионе наблюдается рост числа обеспеченных семей. Их доля составила 6,2% от общего количества. Здесь говорится о семьях, которые могут позволить себе покупку машины или даже недвижимости. В 2022 году процент обеспеченных людей в Ростовской области слегка превышал 5%.
Около 36% от общего числа семей имеют возможность приобретать еду, основные предметы первой необходимости, мебель и технику, но им недоступны такие покупки, как квартиры или автомобили. Примерно такое же количество семей в донском регионе может позволить себе только продукты питания и одежду.
Согласно информации за 2023 год, в Ростовской области 22,5% семей имеют доходы только на продукты. Этот процент уменьшился по сравнению с 2022 годом, когда уровень бедности среди семей в регионе составлял 27,4%.
Ранее появилась информация, что заработные платы продавцов в регионе выросли на 12 тысяч рублей в течение года.