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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Рыба массово погибла в водоёме в Ростовской области

Рыба массово погибла в водоёме в Ростовской области

30 июля 2024, 13:09
Фото: astrakhan.clati.ru / для иллюстрации
Рыба массово погибла в водоёме в Ростовской области
В озере Старый Дон в Семикаракорске погибла рыба, подтвердили в Минприроды Ростовской области.

Специалисты министерства выехали в Семикаракорск после сообщений в соцсетях о гибели рыбы. Они провели обследование акватории и прибрежной зоны озера Старый Дон и убедились в заморе рыбы. В Минприроды отметили, что вода в озере застойная с водорослями и камышами. Сброса сточных и бытовых вод в водоём не зафиксировали.

«В водоохранной зоне водного объекта промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также жилая застройка отсутствуют», — отметили чиновники.

Результаты обследования направлены в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

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Ранее массовый мор рыбы зафиксировали в хуторе Трофименкове Ростовской области.

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