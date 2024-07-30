Рыба массово погибла в водоёме в Ростовской области

Специалисты министерства выехали в Семикаракорск после сообщений в соцсетях о гибели рыбы. Они провели обследование акватории и прибрежной зоны озера Старый Дон и убедились в заморе рыбы. В Минприроды отметили, что вода в озере застойная с водорослями и камышами. Сброса сточных и бытовых вод в водоём не зафиксировали.