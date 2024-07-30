Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Утром в районе Военведа в Ростове-на-Дону начался сильный пожар. Огонь уже распространился на 500 квадратных километров. Известно, что полыхает склад в пластиком, располагающимся по адресу улица Таганрогская, 144. Там хранится полимерный листовой материал — поликарбонат.
Всего с огнем борется 45 спасателей и 15 единиц спецтехники.
Ранее стало известно, что из-за пожара едкий дым накрыл район Военведа.
До этого погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей.