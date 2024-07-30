Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону

Утром в районе Военведа в Ростове-на-Дону начался сильный пожар. Огонь уже распространился на 500 квадратных километров. Известно, что полыхает склад в пластиком, располагающимся по адресу улица Таганрогская, 144. Там хранится полимерный листовой материал — поликарбонат.