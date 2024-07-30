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Published Сегодня, 10:02

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Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону

Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону

30 июля 2024, 10:02
Фото: 50.mchs.gov.ru
Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону горит склад, на котором хранят пластик. Сильный пожар уже охватил 500 квадратных метров территории, сообщает региональное МЧС.

Утром в районе Военведа в Ростове-на-Дону начался сильный пожар. Огонь уже распространился на 500 квадратных километров. Известно, что полыхает склад в пластиком, располагающимся по адресу улица Таганрогская, 144. Там хранится полимерный листовой материал — поликарбонат.

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Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ don_mash

Всего с огнем борется 45 спасателей и 15 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что из-за пожара едкий дым накрыл район Военведа.

До этого погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей.

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