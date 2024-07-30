Стало известно, какие предметы интерьера 2000-х снова возвращаются в моду

Еще одним важным элементом декора нулевых были кресла-мешки. Предмет мебели может быть любого размера и расцветки. Модный атрибут может стать прекрасным дополнением как к детской комнате, так и к подростковой спальне. Кроме того, эксперты рекомендуют отойти от минимализма в сторону максимализма. Теперь чем больше, тем лучше. Последней, но не менее трендовой считается серебристая отделка. Блестящий полированный хром снова популярен, как и 20 лет назад. Лучше всего металл сочетать с натуральными материалами.