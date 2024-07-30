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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Стало известно, какие предметы интерьера 2000-х снова возвращаются в моду

Стало известно, какие предметы интерьера 2000-х снова возвращаются в моду

30 июля 2024, 13:51
Фото: Pxhere
Стало известно, какие предметы интерьера 2000-х снова возвращаются в моду
В моду активно возвращается стиль нулевых. Тенденция не обошла стороной и элементы интерьера. Эксперты рассказали, какие семь вещей будут снова актуальны в дизайне внутреннего убранства квартиры, сообщает newia.ru.

В последние годы в мире дизайна все больше предпочтения отдавали нейтральным цветам, минимализму и отсутствию «визуального шума». Однако мода циклична, и люди стремятся наполнять пространство цветом и характером, как это было в 2000-х годах.

Как пишет издание, одними из воскресших трендов считаются клетка, бабочки и животный принт. Данный орнамент на обоях, посуде, тканях и других элементах декора помогут вам эффектно украсить интерьер и наполнить пространство. Помимо этого в моду возвращаются ярко-розовые и лаймово-зеленые оттенки. Использование этих цветов — лучший способ передать эстетику нулевых. Яркие и насыщенные цвета лучше всего сочетать с натуральными материалами: деревянным полом или ротанговой мебелью.

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Еще одним важным элементом декора 00-х были кресла-мешки.Еще одним важным элементом декора 00-х были кресла-мешки.
Еще одним важным элементом декора 00-х были кресла-мешки.
Фото: Pxhere

Еще одним важным элементом декора нулевых были кресла-мешки. Предмет мебели может быть любого размера и расцветки. Модный атрибут может стать прекрасным дополнением как к детской комнате, так и к подростковой спальне. Кроме того, эксперты рекомендуют отойти от минимализма в сторону максимализма. Теперь чем больше, тем лучше. Последней, но не менее трендовой считается серебристая отделка. Блестящий полированный хром снова популярен, как и 20 лет назад. Лучше всего металл сочетать с натуральными материалами.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону может встать строительство многоквартирных домов.

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