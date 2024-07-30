Стало известно, какие предметы интерьера 2000-х снова возвращаются в моду

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В последние годы в мире дизайна все больше предпочтения отдавали нейтральным цветам, минимализму и отсутствию «визуального шума». Однако мода циклична, и люди стремятся наполнять пространство цветом и характером, как это было в 2000-х годах.
Как пишет издание, одними из воскресших трендов считаются клетка, бабочки и животный принт. Данный орнамент на обоях, посуде, тканях и других элементах декора помогут вам эффектно украсить интерьер и наполнить пространство. Помимо этого в моду возвращаются ярко-розовые и лаймово-зеленые оттенки. Использование этих цветов — лучший способ передать эстетику нулевых. Яркие и насыщенные цвета лучше всего сочетать с натуральными материалами: деревянным полом или ротанговой мебелью.
Еще одним важным элементом декора нулевых были кресла-мешки. Предмет мебели может быть любого размера и расцветки. Модный атрибут может стать прекрасным дополнением как к детской комнате, так и к подростковой спальне. Кроме того, эксперты рекомендуют отойти от минимализма в сторону максимализма. Теперь чем больше, тем лучше. Последней, но не менее трендовой считается серебристая отделка. Блестящий полированный хром снова популярен, как и 20 лет назад. Лучше всего металл сочетать с натуральными материалами.
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