Суды в Ростовской области получили угрозы о взрывчатке

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Говорится, что в данный момент проводятся предусмотренные в таких случаях мероприятия. Какие именно суды получили угрозы, не раскрывается.
Также пока нет информации о том, что проводилась ли эвакуация.
Добавим, что в регионе и ранее бывали случаи, когда поступали угрозы. Тогда проводили проверки, опасных предметов не находили.
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До этого похожий на гранату предмет нашли в Ростове-на-Дону.
Кроме того, в регионе назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой.