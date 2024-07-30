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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Суды в Ростовской области получили угрозы о бомбах

Суды в Ростовской области получили угрозы о взрывчатке

30 июля 2024, 09:12
Фото: Unsplash
Суды в Ростовской области получили угрозы о бомбах
В Ростовской области суды получили сообщения о минировании, рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Говорится, что в данный момент проводятся предусмотренные в таких случаях мероприятия. Какие именно суды получили угрозы, не раскрывается.

Также пока нет информации о том, что проводилась ли эвакуация.

Добавим, что в регионе и ранее бывали случаи, когда поступали угрозы. Тогда проводили проверки, опасных предметов не находили.

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Читайте также о том, как донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе.

До этого похожий на гранату предмет нашли в Ростове-на-Дону.

Кроме того, в регионе назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бомба#Угрозы#Суды#Происшествия
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