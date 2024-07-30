В Ростов передали расследование дела о крушении поезда в Волгоградской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
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Updated Сегодня, 13:35
Расследовать дело о ДТП с поездом будут во втором отделе по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Отдел располагается в Ростове-на-Дону.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей.
Пассажирский поезд «Казань — Адлер» 29 июля столкнулся с грузовиком в Волгоградской области. В результате удара транспортных средств несколько вагонов сошли с рельсов. Медики оказывают помощь 22 пострадавшим, в том числе восьми детям.