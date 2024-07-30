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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Риэлтор Загоренко рассказала, какие квартиры стали чаще всего покупать в Ростове

В Ростове может встать строительство многоквартирных домов

30 июля 2024, 07:47
Риэлтор Загоренко рассказала, какие квартиры стали чаще всего покупать в Ростове

Риелтор Загоренко рассказала, какие квартиры стали чаще всего покупать в Ростове

Рынок вторичного жилья оживился в Ростове после ухода ряда программ по льготной ипотеке. Квартиры в «хрущевках» в основном покупают за наличный расчет. В новостройках интерес покупателей вызывают лишь однокомнатные квартиры — студии. Об этом сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Напомним, что Банк России повысил ключевую ставку годовых до 18%. На этом фоне, по подсчетам экономистов, при покупке квартиры из-за высоких процентов придется заплатить две, а то и три ее стоимости.

«Но люди все равно закрывают свои потребности. Покупают жилье, продажи идут. В основном, в приоритете квартиры на вторичном рынке, за наличный расчет. По ипотечным расчетам продажи тоже есть, но они снизились. В основном, внимание покупателей направлено на бюджетные варианты в новостройках, на однокомнатные квартиры — студии», — отмечает риелтор Елена Загоренко.
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Собеседница подчеркивает, что повышение ключевой ставки годовых наблюдалось и прежде. И, по ее прогнозам, в дальнейшем регулятор может пойти на снижение.

«Максимум — два года, после чего процент снизят. Иначе строительство новостроек попросту встанет», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за три года жилье в новостройках Ростова подорожало на 100%.

Новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года
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