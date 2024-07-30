В Ростове может встать строительство многоквартирных домов

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Напомним, что Банк России повысил ключевую ставку годовых до 18%. На этом фоне, по подсчетам экономистов, при покупке квартиры из-за высоких процентов придется заплатить две, а то и три ее стоимости.
«Но люди все равно закрывают свои потребности. Покупают жилье, продажи идут. В основном, в приоритете квартиры на вторичном рынке, за наличный расчет. По ипотечным расчетам продажи тоже есть, но они снизились. В основном, внимание покупателей направлено на бюджетные варианты в новостройках, на однокомнатные квартиры — студии», — отмечает риелтор Елена Загоренко.
Собеседница подчеркивает, что повышение ключевой ставки годовых наблюдалось и прежде. И, по ее прогнозам, в дальнейшем регулятор может пойти на снижение.
«Максимум — два года, после чего процент снизят. Иначе строительство новостроек попросту встанет», — делится мнением эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за три года жилье в новостройках Ростова подорожало на 100%.