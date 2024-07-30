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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

В Ростове-на-Дону 8-месячному малышу установили колостому

В Ростове-на-Дону 8-месячному младенцу вывели часть кишечника наружу

30 июля 2024, 09:23
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону 8-месячному малышу установили колостому
В Ростове-на-Дону провели ряд сложных реконструктивных операций 8-месячному ребенку. Малыш родился с тяжелыми пороками развития, сообщает региональный Минздрав.

В горбольнице №20 в Ростове-на-Дону детские хирурги провели серию тяжелых операций. Медицинская помощь понадобилась ребенку, который родился в ноябре прошлого года. У малыша обнаружили атрезии терминального отдела толстой кишки и ануса с большим количеством свищей.

Врачи провели экстренную операцию по установлению колостомы. Для этого хирурги вывели часть кишки наружу через специально созданное отверстие в животе. Помимо этого, к стоме крепится сменный мешочек, в котором копятся фекалии. То есть с помощью этого устройства ребенок будет ходить в туалет.

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Отметим, что малыш уже находится дома. Он хорошо себя чувствует, растет и набирает вес.

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