В Ростове-на-Дону 8-месячному младенцу вывели часть кишечника наружу

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В горбольнице №20 в Ростове-на-Дону детские хирурги провели серию тяжелых операций. Медицинская помощь понадобилась ребенку, который родился в ноябре прошлого года. У малыша обнаружили атрезии терминального отдела толстой кишки и ануса с большим количеством свищей.
Врачи провели экстренную операцию по установлению колостомы. Для этого хирурги вывели часть кишки наружу через специально созданное отверстие в животе. Помимо этого, к стоме крепится сменный мешочек, в котором копятся фекалии. То есть с помощью этого устройства ребенок будет ходить в туалет.
Отметим, что малыш уже находится дома. Он хорошо себя чувствует, растет и набирает вес.
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