В Ростове-на-Дону 8-месячному младенцу вывели часть кишечника наружу

Врачи провели экстренную операцию по установлению колостомы. Для этого хирурги вывели часть кишки наружу через специально созданное отверстие в животе. Помимо этого, к стоме крепится сменный мешочек, в котором копятся фекалии. То есть с помощью этого устройства ребенок будет ходить в туалет.