В Ростове-на-Дону за блогеров заплатят 2,3 млн для продвижения бренда города

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Заказчиком выступает департамент экономики города. А начальная цена контракта составляет почти 2,3 миллиона рублей.
Контракт будет действовать с даты подписания и до 30 ноября. Исполнитель должен будет привезти в Ростов не менее 10 блогеров или фотографов, либо журналистов. Им необходимо будет пробыть в городе не менее четырех суток.
Эту поездку в документации называют блог-туром. Есть критерии для выбора гостя. У него должно быть не менее 13 тысяч уникальных подписчиков и коэффициент вовлеченности более 2,5% в различных соцсетях.
Ранее блогер рассказала ростовчанам о реальных заработках.