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В Ростове-на-Дону блогерам заплатят 2,3 млн для продвижения бренда города

В Ростове-на-Дону за блогеров заплатят 2,3 млн для продвижения бренда города

30 июля 2024, 06:36
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону блогерам заплатят 2,3 млн для продвижения бренда города
В Ростове-на-Дону объявили открытый конкурс для продвижения туристского бренда города, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает департамент экономики города. А начальная цена контракта составляет почти 2,3 миллиона рублей.

Контракт будет действовать с даты подписания и до 30 ноября. Исполнитель должен будет привезти в Ростов не менее 10 блогеров или фотографов, либо журналистов. Им необходимо будет пробыть в городе не менее четырех суток.

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Эту поездку в документации называют блог-туром. Есть критерии для выбора гостя. У него должно быть не менее 13 тысяч уникальных подписчиков и коэффициент вовлеченности более 2,5% в различных соцсетях.

Ранее блогер рассказала ростовчанам о реальных заработках.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Туризм#Блогеры
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