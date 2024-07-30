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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Ростове-на-Дону мужчина избивает мать и дочь, живущих по соседству

В Ростове-на-Дону мужчина избивает соседок по коммуналке

30 июля 2024, 12:41
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону мужчина избивает мать и дочь, живущих по соседству
В Ростове-на-Дону женщина с дочерью периодически подвергаются избиению со стороны соседа, сообщает Lenta с ссылкой на Don_Mash.

В Ростове-на-Дону мужчина издевается над двумя соседками. Пострадавшая рассказала, что 13 лет назад переехала заграницу, так как вышла замуж. Спустя шесть лет брака супруги решили развестись. Дончанка взяла ребенка и вернулась в Ростов-на-Дону. В родном городе у нее есть доля в квартире, которую ей подарил брат. Женщине принадлежит две трети жилплощади.

В другой части квартиры живет мужчина, который по всей видимости привык находиться один и начал диктовать свои правила ведения быта. Он не разрешал покупать новые вещи для дома и водить гостей. Ростовчанка пыталась вразумить соседа, однако тот отвечал насилием. Он избивал женщину и даже сломал ей палец.

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В Ростове-на-Дону мужчина избивает мать и дочь, живущих по соседству
Видео: ТГ don_mash

Ростовчанка обратилась в полицию. На соседа завели уголовное дело. В процессе судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Он до сих пор живет в этой квартире и продолжает издеваться над матерью и дочерью.

Ранее лидеру банды вымогателей дали 11 лет колонии в Ростове-на-Дону.

До этого юрист рассказал, что грозит за выращивание шалфея и мяты в Ростове.

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