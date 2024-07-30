В Ростове-на-Дону мужчина избивает соседок по коммуналке

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Ростове-на-Дону мужчина издевается над двумя соседками. Пострадавшая рассказала, что 13 лет назад переехала заграницу, так как вышла замуж. Спустя шесть лет брака супруги решили развестись. Дончанка взяла ребенка и вернулась в Ростов-на-Дону. В родном городе у нее есть доля в квартире, которую ей подарил брат. Женщине принадлежит две трети жилплощади.
В другой части квартиры живет мужчина, который по всей видимости привык находиться один и начал диктовать свои правила ведения быта. Он не разрешал покупать новые вещи для дома и водить гостей. Ростовчанка пыталась вразумить соседа, однако тот отвечал насилием. Он избивал женщину и даже сломал ей палец.
Ростовчанка обратилась в полицию. На соседа завели уголовное дело. В процессе судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Он до сих пор живет в этой квартире и продолжает издеваться над матерью и дочерью.
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