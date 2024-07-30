В Ростове-на-Дону мужчина избивает соседок по коммуналке

В Ростове-на-Дону мужчина издевается над двумя соседками. Пострадавшая рассказала, что 13 лет назад переехала заграницу, так как вышла замуж. Спустя шесть лет брака супруги решили развестись. Дончанка взяла ребенка и вернулась в Ростов-на-Дону. В родном городе у нее есть доля в квартире, которую ей подарил брат. Женщине принадлежит две трети жилплощади.