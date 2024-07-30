В Ростове тратят миллионы на блогеров, пока семьям хватает денег только на еду

Потенциальный исполнитель контракта должен найти и привезти в Ростов не менее десяти блогеров, фотографов или журналистов. В документации поездку называют блог-туром. У участников тура должно быть не менее 13 тысяч подписчиков и коэффициент вовлеченности аудитории более 2,5% в различных соцсетях. В течение четырёх дней блогеры и журналисты будут находиться в городе, чтобы потом рассказать своей аудитории о Ростове.