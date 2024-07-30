В Ростове тратят миллионы на блогеров, пока семьям хватает денег только на еду

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
На сайте государственных закупок появилась информация о поиске исполнителя для задачи, связанной с продвижением туристического бренда Ростова-на-Дону. Заказчиком работ выступает департамент экономики города.
Потенциальный исполнитель контракта должен найти и привезти в Ростов не менее десяти блогеров, фотографов или журналистов. В документации поездку называют блог-туром. У участников тура должно быть не менее 13 тысяч подписчиков и коэффициент вовлеченности аудитории более 2,5% в различных соцсетях. В течение четырёх дней блогеры и журналисты будут находиться в городе, чтобы потом рассказать своей аудитории о Ростове.
На выполнение этой работы власти выделили 2,3 миллиона рублей. Контракт рассчитан до конца ноября.
Прокуратура обратила внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на необходимость принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей в регионе. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что в области есть блок проблем, грозящих опасностью для подрастающего поколения.
Так, в регионе находятся аварийные зданий, к которым открыт полноценный доступ. Дети могут забраться туда и травмироваться. В неудовлетворительном состоянии находятся детские и спортивные площадки. Недостаточно, по мнению прокуратуры, обеспечивается безопасность на водоёмах. Также на четверть выросло число ДТП в Ростовской области, чаще там стали травмироваться несовершеннолетние.
Губернатора Василия Голубева прокуратура попросила обратить внимание на эти проблемные области и принять необходимые меры реагирования.
По данным Росстата за 2023 год, в Ростовской области число семей, которым хватает денег только на пропитание, составило 22,5%. Показатель снизился в сравнении с 2022 годом. Тогда в Ростовской области насчитали 27,4% бедных семей.
Вместе с тем растёт в регионе и число обеспеченных семей, которые могут позволить себе покупку авто или квартиры. Их доля составила 6,2% от общего числа. В 2022 году число обеспеченных семей в Ростовской области чуть превысило 5%.
Немногим больше 36% от общей доли — это семьи, которые могут купить продукты, вещи первой необходимости, мебель и бытовую технику, но не квартиру или машину. Примерно столько же в Ростовской области семей, кто может купить только еду и одежду.