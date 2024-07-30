В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов

В Ростовской области у 15-летнего дончанина обнаружили тяжелую патологию двух сосудов, которые снабжают кровью почку. Помимо этого у подростка была больших размеров аневризма. Заболевание начало активно развиваться после того, как парень попал в ДТП. На протяжении двух лет обширные травмы перерастали в редкую патологию.