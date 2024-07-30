В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Ростовской области у 15-летнего дончанина обнаружили тяжелую патологию двух сосудов, которые снабжают кровью почку. Помимо этого у подростка была больших размеров аневризма. Заболевание начало активно развиваться после того, как парень попал в ДТП. На протяжении двух лет обширные травмы перерастали в редкую патологию.
Было принято решение проводить хирургическое вмешательство. Молодого человека оперировала большая бригада врачей, в которую входили детские сердечно-сосудистые хирурги и урологи. Перед ними стояла задача сохранить почку и устранить угрожающую жизни сосудистую патологию. Операция длилась пять часов. В ближайшее время мальчика отправят домой.
До операции в РОКБ врачам было известно всего о нескольких подобных вмешательствах в российских клиниках, причем у только взрослых пациентов. А всего в мире насчитывается около 200 научных статей на эту тему.
Ранее врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей Ростова.