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В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов

В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов

30 июля 2024, 07:57
Фото: donland.ru/РОКБ
В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов
В Ростовской области провели уникальную операцию у подростка со сложнейшей аномалией сосудов. Такое заболевание впервые вылечили у юного пациента, сообщает портал регионального правительства.

В Ростовской области у 15-летнего дончанина обнаружили тяжелую патологию двух сосудов, которые снабжают кровью почку. Помимо этого у подростка была больших размеров аневризма. Заболевание начало активно развиваться после того, как парень попал в ДТП. На протяжении двух лет обширные травмы перерастали в редкую патологию.

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Было принято решение проводить хирургическое вмешательство. Молодого человека оперировала большая бригада врачей, в которую входили детские сердечно-сосудистые хирурги и урологи. Перед ними стояла задача сохранить почку и устранить угрожающую жизни сосудистую патологию. Операция длилась пять часов. В ближайшее время мальчика отправят домой.

До операции в РОКБ врачам было известно всего о нескольких подобных вмешательствах в российских клиниках, причем у только взрослых пациентов. А всего в мире насчитывается около 200 научных статей на эту тему.

Ранее врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей Ростова.

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