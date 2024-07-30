В Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Телеграм-канал «В курсе Ростов» передает, что инцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону недалеко от села Самарское. По неподтвержденной информации, автобус с полным салоном туристов на большой скорости столкнулся с фурой.
На фото видно, что кабина грузового автомобиля сильно покорёжена. Вся передняя часть тягача помята и сплюснута.
Отметим, что региональном ГИБДД пока факт ДТП не подтвердили и информацию о пострадавших не сообщали.
Ранее женщина с ребенком погибли в тройном ДТП в донском регионе. Нарушение правил дорожного движения привело к непоправимым последствиям.
До этого в Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину.