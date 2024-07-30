В Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой

Телеграм-канал «В курсе Ростов» передает, что инцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону недалеко от села Самарское. По неподтвержденной информации, автобус с полным салоном туристов на большой скорости столкнулся с фурой.