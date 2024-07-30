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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

В Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой

В Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой

30 июля 2024, 08:38
Фото: ТГ-канал m4dononline
В Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой
В Ростовской области произошло ДТП с участием туристического автобуса с пассажирами в салоне, который столкнулся с фурой, сообщили очевидцы.

Телеграм-канал «В курсе Ростов» передает, что инцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону недалеко от села Самарское. По неподтвержденной информации, автобус с полным салоном туристов на большой скорости столкнулся с фурой.

На фото видно, что кабина грузового автомобиля сильно покорёжена. Вся передняя часть тягача помята и сплюснута.

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Инцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону не далеко от села СамарскоеИнцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону не далеко от села Самарское
Инцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону не далеко от села СамарскоеИнцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону не далеко от села Самарское
Инцидент произошёл утром 30 июля на трассе к югу от Ростова-на-Дону не далеко от села Самарское
Фото: ТГ-канал «Это Ростов»

Отметим, что региональном ГИБДД пока факт ДТП не подтвердили и информацию о пострадавших не сообщали.

Ранее женщина с ребенком погибли в тройном ДТП в донском регионе. Нарушение правил дорожного движения привело к непоправимым последствиям.

До этого в Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину.

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