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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Подростков, куривших в новом трамвае Таганрога, разыскивают из-за правонарушения

В Ростовской области объявили в розыск юных пассажирок трамвая

30 июля 2024, 17:29
Фото: пресс-служба «Таганрогского трамвая»
Подростков, куривших в новом трамвае Таганрога, разыскивают из-за правонарушения

В Ростовской области объявили в розыск куривших в трамвае девушек

Подростков, куривших в новом трамвае Таганрога, разыскивают из-за правонарушения, сообщает пресс-служба «Таганрогского трамвая».

На прошлой неделе группа девушек-подростков решила покурить в одном из вагонов трамвая в Таганроге. Это является нарушением закона и неуважением к другим пассажирам.

Пресс-служба «Таганрогского трамвая» попросила очевидцев происшествия или тех, кто знает хулиганок, позвонить по номеру +7 (938) 116-98-87. Также там напомнили: если пассажир стал свидетелем неподобающего поведения в трамвае, он может сообщить об этом водителю или вызвать полицию.

Подростков, куривших в новом трамвае Таганрога, разыскивают из-за правонарушения
Видео: пресс-служба «Таганрогского трамвая»

Ранее в Таганроге нашли вандала, разбившего новую остановку трамваев. Найти преступника удалось благодаря соцсетям.

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