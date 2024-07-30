В Ростовской области объявили в розыск юных пассажирок трамвая

Пресс-служба «Таганрогского трамвая» попросила очевидцев происшествия или тех, кто знает хулиганок, позвонить по номеру +7 (938) 116-98-87. Также там напомнили: если пассажир стал свидетелем неподобающего поведения в трамвае, он может сообщить об этом водителю или вызвать полицию.