В Ростовской области объявили в розыск юных пассажирок трамвая

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
На прошлой неделе группа девушек-подростков решила покурить в одном из вагонов трамвая в Таганроге. Это является нарушением закона и неуважением к другим пассажирам.
Пресс-служба «Таганрогского трамвая» попросила очевидцев происшествия или тех, кто знает хулиганок, позвонить по номеру +7 (938) 116-98-87. Также там напомнили: если пассажир стал свидетелем неподобающего поведения в трамвае, он может сообщить об этом водителю или вызвать полицию.
Ранее в Таганроге нашли вандала, разбившего новую остановку трамваев. Найти преступника удалось благодаря соцсетям.