rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне

В Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне

30 июля 2024, 11:19
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне
В Ростовской области автомобилист врезался в иномарку, в которой находились маленькие дети, сообщает региональное УГИБДД.

Ночью в понедельник, 29 июля, на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП. 39-летний водитель японского автомобиля Mitsubishi двигался по дороге Красносулинского района. Перед ним ехала машина Renault Duster с тремя пассажирами, за рулем находился 40-летний водитель. Находившееся позади транспортное средство не выдержало безопасную дистанцию и врезалось в переднюю машину. От сильного столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими
Узнать подробнее
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В аварии пострадали пассажиры Renault Duster: 42-летний дончанин и двое детей 11 и 6 лет. С травмами они были доставлены в больницу. Полицейские проверяют детали происшествия.

Ранее в донском регионе автобус с туристами столкнулся с фурой.

До этого два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области

Читайте также:
В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуруТри человека пострадали в столкновении грузовиков в Ростовской областиВ Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Пострадавшие дети#Столкновение машин#Столкновение#Иномарка#Легковой автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
Сегодня, 07:50
В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов
Сегодня, 07:57
В Ростове может встать строительство многоквартирных домов
Сегодня, 07:47
Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе
Сегодня, 07:23
В Ростове-на-Дону за блогеров заплатят 2,3 млн для продвижения бренда города
Сегодня, 06:36
Зоолог предупредила о паутине из Таганрога, которая может опутать Ростов
Сегодня, 06:10