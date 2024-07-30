В Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Ночью в понедельник, 29 июля, на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП. 39-летний водитель японского автомобиля Mitsubishi двигался по дороге Красносулинского района. Перед ним ехала машина Renault Duster с тремя пассажирами, за рулем находился 40-летний водитель. Находившееся позади транспортное средство не выдержало безопасную дистанцию и врезалось в переднюю машину. От сильного столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения.
В аварии пострадали пассажиры Renault Duster: 42-летний дончанин и двое детей 11 и 6 лет. С травмами они были доставлены в больницу. Полицейские проверяют детали происшествия.
Ранее в донском регионе автобус с туристами столкнулся с фурой.
До этого два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области