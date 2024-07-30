В Ростовской области жители массово распродают земельные участки

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Эксперты отмечают, что половина всех земельных участков в продаже в РФ находится в десяти регионах. В список лидеров попала и Ростовская область. Аналитики связывают это с популярностью строительства загородных домов, в том числе на юге страны.
По данным на июль 2024 года, в Ростовской области продают 5,6 тысячи земельных участков, что составляет 2,7% от общего объёма предложения в РФ. Средняя стоимость сотки земли в регионе достигла 312 тысяч рублей. За год цена выросла на 45%.
Ранее RostovGazeta рассказала, как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове.