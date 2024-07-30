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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Ростовская область попала в лидеры России по предложению на рынке продажи земли

В Ростовской области жители массово распродают земельные участки

30 июля 2024, 15:53
Фото: 1MI
Ростовская область попала в лидеры России по предложению на рынке продажи земли
Ростовская область попала в лидеры России по предложению на рынке продажи земли, сообщают аналитики «Циан».

Эксперты отмечают, что половина всех земельных участков в продаже в РФ находится в десяти регионах. В список лидеров попала и Ростовская область. Аналитики связывают это с популярностью строительства загородных домов, в том числе на юге страны.

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По данным на июль 2024 года, в Ростовской области продают 5,6 тысячи земельных участков, что составляет 2,7% от общего объёма предложения в РФ. Средняя стоимость сотки земли в регионе достигла 312 тысяч рублей. За год цена выросла на 45%.

Ранее RostovGazeta рассказала, как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове.

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